Fortuna Düsseldorf verschärft Abstiegssorgen für Mennrath und Amern

Zwei Spieltage verbleiben noch bis zum Saisonende in der Landesliga. Amern spielt noch gegen den TSV Solingen und die SG Unterrath, zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Mennrath muss noch gegen Remscheid und Union Nettetal antreten.

Die Fortuna-Abstiege haben indes keine Auswirkungen auf die Bezirksliga und, zumindest im Falle des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen, keinen Einfluss auf die Auf- und Abstiegsregelung in der Kreisliga A.