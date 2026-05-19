Fortuna Düsseldorf verschärft Abstiegssorgen für Mennrath und Amern

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga hat weitreichende Konsequenzen für den Amateurfußball in der Region. Denn als künftiger Drittligist darf die zweite Mannschaft 2026/27 nicht mehr in der Regionalliga antreten – zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft eines Vereins müssen im Profifußball stets mindestens zwei Ligen liegen. Bedeutet: Trotz des sportlich gesicherten Klassenverbleibs in der Regionalliga steigt Fortunas Reserve in die Oberliga ab. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Abstiegsregeln in den Amateurligen.
Die erste unmittelbare Folge betrifft die Oberliga: Dort müssen nun vier Mannschaften absteigen. Damit wird Rang 15 zum Abstiegsplatz.
Für die Vereine aus der Region sind vor allem die Veränderungen in der Landesliga entscheidend. Platz 14 ist damit nun ein direkter Abstiegsplatz. Die ursprünglich vorgesehene Relegation der beiden Tabellen-14. aus beiden Landesliga-Gruppen entfällt. Damit gibt es auch in den beiden Landesliga-Gruppen keine zusätzliche Chance mehr, sich über Entscheidungsspiele zu retten, sondern eine klare Verschärfung des Abstiegsmodus.
Victoria Mennrath gewann zwar am Wochenende das Kellerduell gegen TuRU Düsseldorf souverän mit 3:0, liegt nach neuer Abstiegsrechnung aber nur noch einen Zähler vor Platz 14 und damit vor dem ersten Abstiegsrang. Am Sonntagnachmittag gab es daher gemischte Gefühle. Der Sieg gegen TuRU Düsseldorf hatte Mennrath zunächst in dem Glauben bestärkt, nicht mehr auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen zu können – bis die Nachricht vom Düsseldorfer Abstieg kam. „Wir haben das Spiel zwar gewonnen. Es hat sich aber nicht wie ein Sieg angefühlt. Die Stimmung war getrübt“, sagte Vorstand Oliver Krüppel. Das Szenario rund um Fortuna Düsseldorf war Krüppel schon länger bekannt. Aber, so Krüppel: „Damit hat ja kaum jemand gerechnet.“
Den VSF Amern geht es beim Blick auf die Tabelle kaum besser. Zwar gewann Amern das Derby gegen Union Nettetal am Sonntag mit 3:2, liegt nun aber ebenfalls nur noch zwei Punkte vor Wülfrath und damit vor dem ersten Abstiegsplatz.
Amerns Trainer Willi Kehrberg lässt sich dadurch aber nicht verrückt machen. „Dass sich die Situation durch den Abstieg der Fortuna nun geändert hat, darüber bin ich aber nicht geschockt. Es bedeutet lediglich, dass wir eine Option weniger haben. Wir müssen es nun aber selbst regeln. Ich habe gelernt, dass man sich nicht auf andere Ergebnisse verlassen sollte“, so Kehrberg.
Zwei Spieltage verbleiben noch bis zum Saisonende in der Landesliga. Amern spielt noch gegen den TSV Solingen und die SG Unterrath, zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Mennrath muss noch gegen Remscheid und Union Nettetal antreten.
Die Fortuna-Abstiege haben indes keine Auswirkungen auf die Bezirksliga und, zumindest im Falle des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen, keinen Einfluss auf die Auf- und Abstiegsregelung in der Kreisliga A.