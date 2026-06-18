Fortuna Düsseldorf verpflichtet Stürmer Fabian Schleusener

Fabian Schleusener hat bei Fortuna Düsseldorf unterschrieben. – Foto: Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat nach dem Abstieg in die Dritte Liga und dem auch damit verbundenen Abgang des Schweizer Angreifers Cedric Itten einen Ersatz für die Offensive gefunden, und zwar bei einem bisherigen Zweitliga-Konkurrenten. Denn wie der Verein am Donnerstag mitteilte, schließt sich Fabian Schleusener den Landeshauptstädtern an.

Fünf Jahre beim Karlsruher SC

Der 34.jährige lief zuvor seit 2021 für den Karlsruher SC auf, wo sein Vertrag nun auslief, was ihn ablösefrei macht. In den fünf Zweitligaspielzeiten bei den Badenern erzielte er immerhin 45 Treffer, zwölf davon in der abgelaufenen Spielzeit, wo er mit 33 Einsätzen Stammkraft war. Mit Schleusener, der bei den Fortunen die Trikotnummer 24 erhalten wird, kommt also ein Angreifer, der seine Qualität nachgewiesen hat. In der Vita des Stürmers tauchen zudem Stationen beim FC Denzlingen, dem Bahlinger SV, Waldhof Mannheim, dem SC Freiburg, dem SV Sandhausen, dem FSV Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg auf. Ein Erstliga-Einsatz war ihm nicht vergönnt: Als er zu einem Einsatz für die Erste des SC Freiburg kam, spielte diese gerade in der Zweiten Liga.

Der neue Sportvorstand Samir Arabi wird dazu in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Fabian ist ein physisch starker Offensivspieler, der seine Torgefährlichkeit in den vergangenen Jahren konstant unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für die Fortuna gewinnen konnten und sind davon überzeugt, dass er uns nicht nur mit Toren, sondern auch seiner großen Erfahrung verstärken wird.“