Fortuna Düsseldorf verpflichtet einen neuen Schlussmann

Samir Arabi (rechts) freut sich über die Unterschrift von Louis Lord. – Foto: Fortuna Düsseldorf

Nach dem Abgang von Florian Kastenmeier hat Fortuna Düsseldorf für die kommende Spielzeit in der 3. Liga Bedarf im Tor - und vermeldet am Samstagmorgen den ablösefreien Zugang eines Schlussmanns. Louis Lord, der zuletzt für den FC Erzgebirge Aue aufgelaufen ist, schließt sich den Landeshäuptstädtern an.

Ausbildung bei Werder Bremen

Ausgebildet wurde Lord beim SV Werder Bremen, dem sich der heute 22-Jährige im Jahr 2012 anschloss. Dort durchlief er dann von der U12 bis zur U23 alle Jugendmannschaften, dazu kamen parallel neun Einsätze für die Junioren-Nationalteams des DFB. In seiner letzten Spielzeit bei den Norddeutschen war er mit 27 Einsätzen Stammtorhüter in der Regionalliga Nord. Im Sommer 2023 erfolgte dann der Wechsel nach Aue, wo Lord drei Jahre im Einsatz war, unterbrochen von einer Halbserie als Leihspieler bei den Stuttgarter Kickers. In der abgelaufenen Spielzeit, in der die Auer am Ende nach mehr als 20 Jahren in der Zweiten und Dritten Liga den Abstieg in die Regionalliga Nordost hinnehmen mussten, kam Lord 13-mal zum Einsatz, zehn Einsätze davon in der Liga. Das waren die meisten Saison-Einsätze in seiner Auer Zeit.

"Gespräche wertschätzend und voller Energie"

Sportvorstand Samir Arabi freut sich über die Verpflichtung des Schlussmanns mit Perspektive: "Mit Louis konnten wir einen jungen, entwicklungsfähigen und sehr gut ausgebildeten Torhüter für uns gewinnen. Er hat in seiner Zeit bei Erzgebirge Aue bereits seine ersten Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt und sein Potenzial gezeigt. Seine Verpflichtung ist für uns ein weiterer Baustein auf der Torwartposition.“ Der Spieler selbst lobt derweil den Austausch mit seinem künftigen Klub. "Die Gespräche mit Samir Arabi und dem Trainerteam waren von Anfang an sehr wertschätzend und voller Energie. Deshalb freue ich mich umso mehr, jetzt Teil der Fortuna zu sein.“