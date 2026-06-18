Fortuna Düsseldorf verpflichtet Außenverteidiger von Dynamo Dresden

Der dritte externe Neuzugang für die kommende Saison steht fest: Sascha Risch schließt sich ablösefrei Fortuna Düsseldorf an. Der 26-Jährige stand in den vergangenen beiden Spielzeiten bei Dynamo Dresden unter Vertrag und komplettiert nach Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth) und Jorrit Hendrix (SC Preußen Münster) das bisherige Transfertrio der Düsseldorfer.
Den Großteil seiner Profi-Erfahrung sammelte Risch in der 3. Liga. Sowohl bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg als auch beim SV Meppen und zuletzt eben Dynamo Dresden gehörte der Linksverteidiger zum Stammpersonal. Auch in der vergangenen Zweitliga-Saison begann er als Stammspieler, ehe ihn eine Schultereckgelenksprengung über mehrere Monate außer Gefecht setzte.
Nun wagt Risch in Düsseldorf den nächsten Anlauf. "Ich habe nicht lange überlegen müssen, um diesen Schritt zu gehen. Die Gespräche mit Samir Arabi und Alexander Ende waren extrem wertschätzend“, sagt der 26-Jährige. „Die Fortuna hat eine riesige Tradition und einen großen Namen. Ich bin sehr froh, hier sein zu können und für diesen Club spielen zu dürfen.“
Auch Sportvorstand Samir Arabi zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass wir Sascha von der Fortuna überzeugen konnten. Mit ihm gewinnen wir einen schnellen Linksverteidiger für uns, der in der Vergangenheit bereits regelmäßig unter Beweis gestellt hat, dass er diese Qualitäten in der 3. Liga auf den Platz bringt.“
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