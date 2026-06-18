Fortuna Düsseldorf verpflichtet Außenverteidiger von Dynamo Dresden

Sascha Rischm (re.) verstärkt den Drittliga-Kader der Fortuna. – Foto: IMAGO/ Jan Huebner

Der dritte externe Neuzugang für die kommende Saison steht fest: Sascha Risch schließt sich ablösefrei Fortuna Düsseldorf an. Der 26-Jährige stand in den vergangenen beiden Spielzeiten bei Dynamo Dresden unter Vertrag und komplettiert nach Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth) und Jorrit Hendrix (SC Preußen Münster) das bisherige Transfertrio der Düsseldorfer.

Verletzung bremste Risch in Dresden aus

Den Großteil seiner Profi-Erfahrung sammelte Risch in der 3. Liga. Sowohl bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg als auch beim SV Meppen und zuletzt eben Dynamo Dresden gehörte der Linksverteidiger zum Stammpersonal. Auch in der vergangenen Zweitliga-Saison begann er als Stammspieler, ehe ihn eine Schultereckgelenksprengung über mehrere Monate außer Gefecht setzte.

Nun wagt Risch in Düsseldorf den nächsten Anlauf. "Ich habe nicht lange überlegen müssen, um diesen Schritt zu gehen. Die Gespräche mit Samir Arabi und Alexander Ende waren extrem wertschätzend“, sagt der 26-Jährige. „Die Fortuna hat eine riesige Tradition und einen großen Namen. Ich bin sehr froh, hier sein zu können und für diesen Club spielen zu dürfen.“