Fortuna Düsseldorf: U23 zeigt die richtige Reaktion Schlüssel zum 5:0-Sieg über Ahlen waren die starke Defensive und die frühe Führung.

Bei seinem zweiten Treffer schlich er sich in Mittelstürmer-Manier in den Strafraum, köpfte eine Flanke von der rechten Seite aus wenigen Metern ein und sorgte mit dem 4:0 für die endgültige Entscheidung. „Niko hat sich heute für eine sehr gute und konzentrierte Leistung belohnt. Er hat auch gegenüber den letzten Wochen einen deutlichen Fortschritt gemacht“, freute sich Trainer Nico Michaty mit seinem Schützling.

Sein erster Treffer im Fortuna-Trikot hatte dann auch gleich die Bezeichnung „Traumtor“ verdient. Vukancic bekam im linken Halbraum den Ball, dribbelte ein wenig an und schloss aus der Distanz ab. Sein Schuss schlug im rechten unteren Eck ein und markierte das wichtige 2:0. „Ich kriege den Ball von Geerkens (Anm. d. Red. Tom Geerkens) und gucke ein bisschen hoch, sehe keine Anspielmöglichkeiten und dachte mir, ‚ich schieß einfach mal drauf‘. Dass er so reingeht, ist vielleicht auch ein bisschen Glück, aber ich war sehr froh, dass das so geklappt hat“, beschrieb Vukancic sein Debüt-Tor nach dem Spiel.

Die Laune war beim Innenverteidiger aber auch deshalb so gut, weil ihm seine ersten beiden Tore im Fortuna-Trikot gelangen und er maßgeblich an dem Sieg beteiligt war. „Es ist etwas Besonderes, wenn man nicht so oft Tore macht. Meine Hauptaufgabe ist es, zu verteidigen. Wir haben die Null hinten gehalten und ich habe zwei Tore gemacht. Ich glaube, es gibt keinen besseren Tag“, sagte Vukancic nach dem Spiel.

Die U23-Fußballer setzten an diesem Nachmittag genau das um, was sie sich im Vorfeld vorgenommen hatten. „Der Fokus lag heute auf einem sehr konzentrierten, bewussten und seriösen Spiel“, sagte Michaty und fügte hinzu: „Das fängt auch mit der Defensivarbeit an. Wie alle auch fokussiert gegen den Ball arbeiten. Und dann überträgt man das auch automatisch ins Spiel nach vorne.“

Ein Paradebeispiel war dafür das frühe Führungstor. Stürmer Jona Niemiec klärte eine Ecke im eigenen Strafraum. Nicolas Hirschberger gewann den zweiten Ball im Mittelfeld. Die Fortuna spielte sich dann über die rechte Seite nach vorne. Niemiec lief mit Tempo in den Strafraum, bediente uneigennützig Hirschberger, der in der Mitte aus wenigen Metern einschob. „Natürlich kam es uns sehr entgegen undwar sehr wichtig, dass wir so früh in Führung gegangen sind“, analysierte Michaty nach dem Spiel.

Die Ahlener, die den Gegnern sonst mit einer sehr kompakten Defensive das Leben schwer machen, wurden früh aus ihrer Komfortzone gelockt und mussten nach vorne spielen. Die Lücken, die sich dann boten, nutzten die Düsseldorfer eiskalt aus. Der Sieg ging deshalb auch in der Höhe völlig in Ordnung. Und so durfte sich die „Zwote“ nach dem Spiel über drei ganz wichtige Punkte und einen Debüt-Torschützen freuen.