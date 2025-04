Danny Latza (Hintergrund) traf zum 1:0. – Foto: Ralph Görtz

Fortuna Düsseldorf U23 verschafft sich etwas Luft Mit dem 2:0 gegen Uerdingen rückt der Klassenerhalt für die Düsseldorfer näher. Verlinkte Inhalte Regionalliga West F. Düsseld. II KFC Uerdingen

Nach dem Sieg gegen die U21 des SC Paderborn (3:1) in der vergangenen Woche ging es für Fortunas Regionalliga-Fußballer gegen den KFC Uerdingen am Samstag um weitere Punkte gegen den Abstieg. Die Gäste stecken ganz tief in der Krise und bekommen wegen des eröffneten Insolvenzverfahrens noch neun Zähler abgezogen.

Sa., 19.04.2025, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II KFC Uerdingen KFC Uerdingen 2 0 Zuletzt holte der KFC einen 1:1 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach, was ebenfalls der Endstand im Hinspiel zwischen der U23 und den Uerdingern war. Trotz Unterstützung einiger Profis konnte die Truppe von Trainer Jens Langeneke damals nicht gewinnen.

Im Rückspiel lief es besser: Nach 90 Minuten feierte die U23 vor 706 Zuschauern einen 2:0-Erfolg. Seine Startelf ließ Langeneke im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Aufgrund der langen Verletztenliste bei den Profis musste der 48-Jährige erneut auf Jan Boller, Hamza Anhari und Deniz Bindemann verzichten, die mit den Profis nach Elversberg gereist waren. Trotzdem erwischte die Mannschaft einen perfekten Start: Schon in der zweiten Minute erzielte der Routinier Danny Latza den Führungstreffer. Ein Einwurf, ausgeführt von Kevin Brechmann auf der rechten Seite, rutschte einmal quer durch den Uerdinger Strafraum. Latza legte den Ball auf seinen linken Fuß und schloss platziert in die untere rechte Ecke ab – der Traumstart war somit perfekt. Auch in der Folge kontrollierte Fortuna das Spiel, war besser in den Zweikämpfen und tauchte zwischenzeitlich auch mal im gegnerischen Strafraum auf. Wirklich auszeichnen musste sich KFC-Keeper Ron Meyer jedoch nicht wirklich – zu harmlos waren Angreifer in der Box. Latza hat den Dosenöffner