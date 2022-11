Fortuna Düsseldorf: U23 verliert nach 2:0-Führung Die Düsseldorfer sind in Wattenscheid nach dem 1:2-Anschlusstor völlig den Faden.

Fortuna Düsseldorfs U23 läutete einen Tag vor dem Startschuss der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar den Endspurt mit einer Niederlage ein. Lange Zeit sah die Mannschaft in Wattenscheid wie der sichere Sieger aus, in der zweiten Hälfte gab sie allerdings erst ihren Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand und verlor dann sogar noch mit 2:3 – wegen eines Gegentreffers in letzter Minute.

Die WM in Katar war auch im altehrwürdigen Lohrheidestadion omnipräsent. Am Zaun der Gegengeraden hing nicht nur ein mehrere Meter großes Banner mit der Aufschrift „Boycott Qatar 2022“, sondern ein Stück weiter links ebenso ein Spruchband, auf dem stand: „Support your local club, boycott the Fifa-Worldcup“ (Unterstützt euren örtlichen Verein, boykottiert die Fifa-WM“). Außerdem verschlug die mit dem Turnier verbundene Pause in der Zweiten Liga eine stattliche Zahl an Fortuna-Fans nach Wattenscheid. Schätzungsweise 200 Schlachtenbummler begleiteten die Bundesliga-Reserve zum Tabellen-Vorletzten.

Vom Anpfiff weg machten sie sich lautstark bemerkbar und behielten über weite Strecken der Partie die Stimmungshoheit. Ihrer Laune besonders zuträglich war der frühe Führungstreffer: Flügelspieler Robin Bird, den die Wattenscheider überhaupt nicht in den Griff bekamen, drang mit viel Tempo in den Strafraum ein und bediente Ephraim Kalonji, der den Ball im Fallen mehr über die Linie stolperte als bewusst hinüberbrachte. Nach zehn Minuten lag die U23 in Führung, und sie dominierte das Geschehen gegen blutleere Hausherren nach Belieben.

Neun Umdrehungen schaffte der Sekundenzeiger im Anschluss, ehe die Michaty-Elf das 2:0 erzielte. Wieder zeichnete Bird maßgeblich für die Entstehung verantwortlich, weil er eine Flanke schlug, die Wattenscheids Kapitän Marvin Schurig im Strafraum mit ausgestrecktem Arm abwehrte.

Die Angelegenheit war eindeutig: Elfmeter. Kevin Brechmann, der zuletzt trotz Interesse auch aus der Dritten Liga seinen Vertrag verlängert hatte, schnappte sich den Ball und zirkelte ihn passgenau ins rechte untere Eck. Torwart Kilian Neufeld hatte zwar den richtigen Riecher, konnte das Tor jedoch nicht verhindern.