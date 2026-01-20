Fortuna Düsseldorf: U23 verliert die Generalprobe vor RWO-Auftakt

Da der Rasenplatz auf der „Kleinen Kampfbahn“ im Arena-Sportpark, auf dem die Partie eigentlich hätte stattfinden sollen, wegen des Wetters in keinem guten Zustand war, wurde die Partie nach Bochum verlegt. Dort wählte Trainer Jens Langeneke eine andere Herangehensweise als noch beim ersten Test gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. Während er beim 4:2-Sieg gegen die Essener zur Pause das gesamte Team tauschte, sodass nahezu alle Feldspieler zum Einsatz kamen, nahm er gegen Wattenscheid weniger Wechsel vor.

In der Startelf standen unter anderem die drei Zugänge Moritz Montag, Kaden Amaniampong und Chernoh Bah, genau wie Torhüter Milan Czako und Simon Vu, die zu Beginn der Vorbereitung mit dem Zweitliga-Team im Trainingslager waren. Nach etwa 20 Minuten gelang der „Zwoten“ die beste Torannäherung im ersten Durchgang: Montag schnappte sich den Ball zum direkten Freistoß, scheiterte aber am Querbalken. Näher kam zunächst keines der beiden Teams einem Torerfolg, sodass die erste Hälfte torlos endete. Für die zweite Hälfte brachte Langeneke drei frische Kräfte: Tobias Pawelczyk durfte sich im Tor beweisen, ebenso kamen David Savic und Deniz Bindemann auf den Platz. Erster Gegner ist RW Oberhausen

Der Start in den zweiten Durchgang misslang jedoch völlig. Zwischen der 54. und der 64. Minute landete der Ball dreimal im Netz von Pawelczyk, der mitunter unglücklich aussah, sodass der Tabellenführer der Oberliga Westfalen zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung lag. Die U23 konnte sich aber zumindest etwas erholen und traf in der 69. Minute zum ersten Mal ins Tor der Wattenscheider: Connor Tönnies brachte den Ball im Netz unter. Wenige Minuten später traf der eingewechselte Mechak Quiala Tito zum 2:3-Endstand.