Fortuna Düsseldorf: U23 verliert die Generalprobe vor RWO-Auftakt

Eine etwa zehn Minuten anhaltende Schwächephase hat am Sonntag dafür gesorgt, dass Fortunas Regionalliga-Fußballer das letzte Testspiel der Vorbereitung verloren haben. Nach einer torlosen ersten Hälfte fing sich die „Zwote“ gegen die SG Wattenscheid nach dem Seitenwechsel binnen kürzester Zeit drei Gegentore. Zwar konnte sie noch zwei eigene Treffer erzielen, für den Ausgleich reichte es dann aber nicht mehr. Am Ende kassierte sie eine 2:3-Niederlage.
Da der Rasenplatz auf der „Kleinen Kampfbahn“ im Arena-Sportpark, auf dem die Partie eigentlich hätte stattfinden sollen, wegen des Wetters in keinem guten Zustand war, wurde die Partie nach Bochum verlegt. Dort wählte Trainer Jens Langeneke eine andere Herangehensweise als noch beim ersten Test gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. Während er beim 4:2-Sieg gegen die Essener zur Pause das gesamte Team tauschte, sodass nahezu alle Feldspieler zum Einsatz kamen, nahm er gegen Wattenscheid weniger Wechsel vor.
Der Start in den zweiten Durchgang misslang jedoch völlig. Zwischen der 54. und der 64. Minute landete der Ball dreimal im Netz von Pawelczyk, der mitunter unglücklich aussah, sodass der Tabellenführer der Oberliga Westfalen zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung lag. Die U23 konnte sich aber zumindest etwas erholen und traf in der 69. Minute zum ersten Mal ins Tor der Wattenscheider: Connor Tönnies brachte den Ball im Netz unter. Wenige Minuten später traf der eingewechselte Mechak Quiala Tito zum 2:3-Endstand.
Damit endete die zweiwöchige Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte mit einer Niederlage, bei der die Defensivprobleme, die das Team schon länger begleiten, erneut sichtbar wurden. Am Samstag (14 Uhr, Stadion Niederrhein) ist die Langeneke-Truppe im Regionalligaspiel bei Rot-Weiß Oberhausen zu Gast.