Fortuna Düsseldorf: U23 stoppt Güterslohs Lauf

Den perfekten Saisonstart mit drei zwei Siegen in der Liga und einem ungefährdeten Weiterkommen im Westfalenpokal fortzusetzen, um mit ordentlich Rückenwind in die bevorstehende Highlight-Partie zu gehen – so lautete der ungefähre Plan des FC Gütersloh vor dem DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin am kommenden Wochenende. Doch daraus wurde nichts: Fortuna Düsseldorfs U23 gewann 3:1.

Obwohl die Hausherren schon ab der ersten Minute ununterbrochen für Gefahr im Strafraum der U23 sorgten, brachte sich die „Zwote“ als erste auf die Anzeigetafel: Nach einer halben Stunde ging sie durch Lennart Garlipp in Führung. Zwar glichen die Gütersloher noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus, aber auch nach dem Seitenwechsel hielten die Gäste leidenschaftlich dagegen und blieben maximal effektiv: Mechak Quiala Tito brachte die U23 wieder in Führung und Marius Zentler machte mit seinem Treffer zum 3:1 den Deckel auf die Partie.

Es war immer wieder Julius Langfeld, wenn es vor dem Fortuna-Strafraum brenzlig wurde. Aber die U23 hielt der Offensivpower der Gastgeber stand und hatte Glück, als Aleksandar Kandic nur die Latte traf. Offensiv hatte die „Zwote“ in der Anfangsphase erst etwas zu bieten, als sich Deniz Bindemann auf der linken Seite durchtankte und Garlipp dessen Hereingabe zum 1:0 verwandelte.

Die Ostwestfalen legten nach dem überraschenden Rückstand noch einmal zu und drängten auf den Ausgleich, aber erst ein Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte egalisierte die Gästeführung. Zwar traf Kandic zunächst nur den Pfosten, doch Langfeld versenkte den Abpraller zum 1:1-Halbzeitstand. Während Gütersloh nach dem Seitenwechsel wieder viel Druck ausübte, zeigten sich die Flingerner bissig und kämpfen um jeden Meter. So war es abermals die U23, die in Führung ging: Bindemann traf erst nur den Pfosten, die Hausherren konnten die Situation jedoch nicht klären und „Zwote“-Kapitän David Savic rettete den Ball an der Grundlinie, sodass Quiala Tito zum 2:1 einnetzte.

Nur wenige Minuten später schraubte die Langeneke-Truppe aus einem Konter heraus den Spielstand in die Höhe: Zentlers Abschluss wurde durch einen Gütersloher Rücken unhaltbar abgefälscht und schlug hinter Keeper Tim Matuschewsky ein. Die Ostwestfalen warfen alles nach vorne, doch auch defensiv gab sich die U23 wenig Blöße, und der vermeintliche Anschlusstreffer in der letzten Minute wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen. Mit vereinten Kräften überstand die „Zwote“ auch die Nachspielzeit und sprang durch den 3:1-Erfolg zumindest vorübergehend auf den dritten Platz.