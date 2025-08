Fortuna Düsseldorf: U23 ringt RW Oberhausen nieder

Die „Zwote“ wollte wiederum den Schwung des Last-Minute-Ausgleichs gegen Borussia Mönchengladbachs U23 (1:1) mitnehmen und die nächsten Zähler eintüten – mit Erfolg. Nach einer torlosen und ausgeglichenen ersten Hälfte gingen die Flingerner kurz nach dem Wiederanpfiff durch David Savic in Führung. Die Oberhausener taten sich nach dem Rückstand schwer und hatten doch durch einen Elfmeter zehn Minuten vor Schluss die größte Chance zum Ausgleich. Aber Moritz Stoppelkamp verschoss und die U23 jubelte über den 1:0-Sieg.

Fortunas Profi-Trainer Daniel Thioune hatte bereits am Vortag verkündet, vier seiner Schützlinge zur „Zwoten“ abzustellen. Florian Schock hütete wie schon zum Ligaauftakt das Tor und auch Elias Egouli sowie Karim Affo standen erneut in der Startelf. Komplettiert wurde das Quartett von Sima Suso, der sich ins Mittelfeld einsortierte. Im Vergleich zur Vorwoche war so Lennart Garlipp aus der Anfangsformation gefallen, genauso nahm Mechak Quiala Tito zunächst auf der Bank Platz. An seine Stelle war Mittelstürmer Charlison Benschop, der sein Startelfdebüt im Paul-Janes-Stadion feierte, gerückt.

Joker leitet Treffer ein

Ebenjener war es auch, der nach rund fünf Minuten die erste Chance für die Hausherren, die Oberhausen aber ohne große Not verteidigt bekam, verzeichnete. Für das erste Raunen auf der Tribüne hatten aber kurz zuvor die Gäste gesorgt: Matona-Glody Ngyombo war am langen Pfosten aus den Augen der Flingerner geraten und zum Abschluss gekommen, sein Versuch landetet jedoch nur im Außennetz. Ähnlich wie in den ersten Minuten des Spiels ging es auch in Folge weiter, beide Teams verzeichneten einige Chancen – der ganz große Schlag blieb aber aus. Nach der Pause wechselte U23-Coach Jens Langeneke Garlipp ein und dieser rechtfertigte nur wenige Minuten später die Entscheidung: Der Rechtsaußen legte den Ball auf Benschop, der wiederum seinen Kapitän bediente und Savic schob die Kugel zur Führung in die Maschen.

Bindemann hätte kurz darauf sogar zum 2:0 nachlegen können, doch Oberhausens Keeper Kevin Kratzsch parierte herausragend. Die Gäste schienen beinahe abgemeldet, doch die Schlussphase hielt gleich zwei dicke Chancen bereit. „Zwote“-Keeper Schock musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden und dem für ihn eingewechselten Tobias Pawelczyk gelang zugleich die Glanztat: Den fast sicheren Ausgleich verhinderte er bockstark aus kürzester Distanz. Doch damit nicht genug, RWO bekam zehn Minuten vor Schluss einen Elfmeter zugesprochen, aber anstelle des Ausgleichs zimmerte Stoppelkamp den Ball an die Latte. Spätestens während der sechsminütigen Nachspielzeit begann für die U23 das große Zittern, an dessen Ende die Freude über den knappen Sieg aber umso größer ausfiel.