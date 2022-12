Fortuna Düsseldorf U23: Mit positivem Resultat in die Pause Die Fortuna bestreitet gegen den 1. FC Bocholt ihr letztes Spiel des Jahres.

Der letzte Akt hat es noch einmal in sich. Denn klar ist: Ein gemütlich-adventlicher Spaziergang wartet zum Jahreskehraus eher nicht auf Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer, wenn am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) der Anpfiff zur Begegnung mit dem 1. FC Bocholt ertönt.

Der Aufsteiger ist aus einem ähnlichen Holz geschnitzt wie der SC Wiedenbrück, und dem war die Mannschaft von Trainer Nico Michaty am vergangenen Wochenende aufgrund einer schwachen zweiten Hälfte sowie einer zu hohen Fehlerfrequenz unterlegen.

Nicht von ungefähr kommen die teils beachtlichen Resultate der Münsterländer, die seit Kurzem von Marcus John angeleitet werden, der den SC West bis in die Oberliga führte. Unter der Verantwortung des 48-Jährigen hat der Tabellen-16. dem SV Rödinghausen (1:0) als erstes Team in dieser Saison eine Heimniederlage zugefügt, Alemannia Aachen (2:0) besiegt und einen Punkt gegen den Wuppertaler SV eingefahren (2:2). Trotzdem ist die Erwartungshaltung am Flinger Broich eindeutig: Auf keinen Fall darf sich die U23 wie im vergangenen Jahr mit drei Niederlagen am Stück in die Winterpause verabschieden – allein der Stimmung wegen.