Fortuna Düsseldorf: U23 ist in Wuppertal ungeschlagen Vier Mal hat Fortuna in den vergangenen vier Jahren beim WSV gespielt – und jedes Mal gewonnen.

Derart wohl wie im Stadion am Zoo haben sich Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer in der Vergangenheit vermutlich an keinem anderen Ort gefühlt. Jedes ihrer zurückliegenden Auswärtsspiele beim Wuppertaler SV gewann die U23 – und zwar stets verdient. Am Samstag (14 Uhr) reist die Mannschaft von Trainer Nico Michaty wieder ins Bergische Land, um ihre beeindruckende Serie auszubauen. Vorher blicken wir auf alle sieben vergangenen Partien; und damit auch auf jene, die auf heimischer Scholle stattfanden.

13. April 2022: Wuppertaler SV – Fortuna II 0:2. Der etwas überraschende Erfolg im Frühjahr war ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt und fraglos das sportliche Highlight einer ansonsten eher ernüchternden Rückrunde. Nachdem sich Davor Lovren früh in der Partie einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte, passierte bis in die Schlussphase hinein relativ wenig. Da trafen dann Patrick Sussek und Marcel Mansfeld.



15. September 2021: Fortuna II – Wuppertaler SV 1:2. Einer der wenigen ergebnistechnischen Durchhänger, allerdings war der ehemalige Bundesligist an diesem Tag auch schlicht zu stark. Ex-Fortune Kevin Hagemann und Roman Prokoph trafen für den WSV, Lex-Tyger Lobinger erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.



30. April 2021: Fortuna II – Wuppertaler SV 4:2. Dieses Aufeinandertreffen war für die Rot-Weißen keines wie jedes andere: Erst kurz zuvor hatte die für das gesamte Team angeordnete zweiwöchige Corona-Quarantäne geendet. Fünf Trainingstage später wirbelten sie den WSV durcheinander, führten nach einer halben Stunde 3:0.



16. September 2020: Wuppertaler SV – Fortuna II 0:3. Aus den ersten sechs Saisonspielen holte die Michaty-Elf seinerzeit 14 Punkte; drei davon im Stadion am Zoo. Schon nach sechs Minuten lag sie durch ein Strafstoßtor von Hagemann in Führung, Boris Tomiak und Timo Bornemann bauten das Resultat standesgemäß aus.



30. November 2019: Wuppertaler SV – Fortuna II 0:3. Aymen Barkok legte zunächst Kelvin Oforis Führungstor auf und erzielte das 2:0 selbst. Der dritte Treffer ging auf das Konto von Shinta Appelkamp.



20. April 2019: Fortuna II – Wuppertaler SV 0:3. An diesen Tag wird sich vor allem Torwart Justin Möllering nur ungern zurückerinnern. Der damals 17-Jährige begünstigte den Führungstreffer der Gäste mit einem folgenschweren Fehler.



30. Oktober 2018: Wuppertaler SV – Fortuna II 2:3. Mit einer 3:0-Führung ging die U23 in die Halbzeit; Joshua Endres, Barkok und Kaito Miyake hatten getroffen. Doch der WSV kam wie aufgedreht aus der Kabine und zum Anschluss. Trotz zehnminütiger Unterzahl – Leander Goralski hatte die Rote Karte gesehen – verhinderten die Rot-Weißen allerdings den Ausgleich.