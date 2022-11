Fortuna Düsseldorf U23: Ärger über Verband und Polizei Fortuna und Fans sind sauer, weil das Spiel der U23 in Aachen in diesem Jahr nicht ausgetragen werden darf.

Der Termin schien wie gemacht für ein großes Fußball-Fest. Am 10. Dezember, kurz vor Beginn der Winterpause in der Regionalliga West, hätte Fortunas U23 bei Alemannia Aachen gastieren sollen – und aus Düsseldorf wären wegen der WM-Pause in allen höheren Spielklassen sicherlich viele Anhänger mit an den Tivoli gereist. Auf Empfehlung der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze der Polizei, kurz: ZIS, hat der Westdeutsche Fußball-Verband das Duell der beiden Traditionsklubs vor kurzem allerdings ins neue Jahr verlegt, damit es aufgrund von Sicherheitsbedenken parallel zum Rückrundenauftakt des Zweitliga-Teams gegen den 1. FC Magdeburg am 27. Januar stattfindet.

In den Reihen des Klubs ist der Ärger über die Verlegung groß. „Gemessen am vergangenen Wochenende mit den Ansetzungen des Heimspiels unserer Profis sowie dem von Borussia Mönchengladbach am Karnevalsbeginn ist es unbegreiflich, dass man ein solches Spiel parallel mit den Profis austragen muss“, sagt Michael Kuhn, Teammanager von Fortunas U23, „und dass es ein Sicherheitsrisiko sein soll, wenn in einer WM-Pause vielleicht 2000 Düsseldorfer nach Aachen fahren, was auch noch längst nicht feststand.“

„Die Spieltagsplanungen erfolgen in enger Abstimmung mit den jeweiligen Vereinen sowie den Sicherheitsbehörden. Die ZIS nimmt hierbei ihre beratende Funktion als beteiligter Netzwerkpartner wahr, unter anderem durch die Aussprache von Empfehlungen nach Einzelfallbewertung der in Rede stehenden Spiele“, sagt ein Polizeisprecher unserer Redaktion. „Alle beteiligten Netzwerkpartner sind gemeinsam dafür verantwortlich, alle Voraussetzungen sicherzustellen, die zur Durchführung einer möglichst störungsfreien Veranstaltung notwendig sind.“

Das „Totschlagargument der Sicherheit“, so nennt er es, will Kuhn aber nicht gelten lassen. „Wenn es in Aachen vielleicht in letzter Zeit Probleme gegeben hat, ist das die eine Sache. Aber damit hat Fortuna nichts zu tun“, sagt er. „Deshalb ist es für uns nicht nachvollziehbar, warum dieses Spiel vom Kalender genommen worden ist. Vor allen Dingen greift es massiv in unsere Termine im Vorbereitungsplan ein.“ In der Tat findet die Partie im neuen Jahr eine Woche vor dem ursprünglichen Start der Restrückrunde statt.

Der Westdeutsche Fußball-Verband weist den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung jedoch zurück. „Im Rahmenspielplan ist von Anfang an festgelegt worden, dass der Termin, an dem das Spiel nun stattfindet, ein offizieller Nachholtermin ist“, sagt Medienreferent Roland Leroi unserer Redaktion. „Die Vereine wissen also, dass sie diese Termine nicht verplanen, weil ein Nachholspiel stattfinden könnte.“ Auch die Polizei wies auf diesen Aspekt hin, während sie mehrere Detailfragen unserer Redaktion unbeantwortet ließ.

Teammanager Kuhn bringen diese Äußerungen auf die Palme. „Es ist ein Spielplan erstellt worden vom Westdeutschen Fußball-Verband mit einer Ansetzung am 10. Dezember. Also muss man nicht davon ausgehen, dass diese Partie am turnusmäßigen Spieltag nicht stattfinden kann“, betont er. „Ein Nachholspieltag ist nur dafür vorgesehen, wenn ein Spiel ausfällt. Und ein Spiel fällt normalerweise wegen Witterungsbedingungen aus. Dieses Argument ist also bezeichnend – es ist nämlich schlichtweg keines.“

Über Mittel, sich nachhaltig zu wehren, verfügt Fortuna aber kaum. Polizei und Verband sitzen am längeren Hebel.