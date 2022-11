Fortunas B-Junioren unterlagen Borussia Mönchengladbach mit 1:2. – Foto: Andreas Zobe

Fortuna Düsseldorf U19: Großer Schritt zum Klassenerhalt Fortunas U19 vergrößert in der Bundesliga den Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Fortuna Düsseldorfs U19-Fußballer haben am Wochenende in der A-Junioren Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Welche Bedeutung der 1:0-Auswärtssieg über den direkten Konkurrenten Rot-Weiß Oberhausen hatte, ließ sich auch aus den Worten von Fortunas Trainer Jens Langeneke nach Spielschluss heraushören.

„Es sind jetzt zwei Drittel der Spielzeit absolviert. Natürlich beginnt man dann auch auf die Tabelle zu achten“, so der Ex-Profi. Diese weist die nunmehr seit sieben Partien ungeschlagenen Flingeraner auf Platz sieben mit vier Zählern Vorsprung auf RWO auf dem ersten Abstiegsrang auf. In diese nun etwas komfortablere Position brachte die Fortuna am Samstag ihre Defensive. „Wir haben hinten wieder so gut wie nichts zugelassen“, lobte Langeneke. Und auch vorne war auf die Innenverteidigung im entscheidenden Moment Verlass. Nach einem abgewehrten Kopfball von Kelven Frees im Anschluss an einen Freistoß war dessen Nebenmann Tobias Grulke zur Stelle und drückte den Ball zum 1:0-Endstand über die Torlinie (75.).