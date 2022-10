Fortuna Düsseldorf U17: Mit Personalsorgen ins rheinische Derby Fortunas U17-Fußballer müssen in der Bundesliga-Partie gegen den 1.FC Köln auf gleich fünf Spieler verzichten. Die U19 empfängt derweil den SC Verl.

In der B-Junioren-Bundesliga feiern Fortunas U17-Fußballer am Sonntag schon ihr „Bergfest“. Das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln ist das achte von insgesamt nur 15 Ligaspielen, welche die Spieler von Sinisa Suker in einer erneut verkürzten Saison zu bestreiten haben.