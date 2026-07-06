Fortuna Düsseldorf: Tickets für Test gegen BVB ab Dienstag

Fortuna Düsseldorf testet am 25. Juli gegen den BVB. – Foto: Ralf Hasselberg

Zum Auftakt in die Vorbereitung hat der Drittligist Fortuna Düsseldorf mit dem 1. FC Monheim und dem SC St. Tönis zwei Oberligisten gewählt, doch dabei wird es natürlich nicht bleiben. Das absolute Highlight dürfte das Testspiel gegen den Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund sein, das für den 25. Juli angesetzt ist. Am Dienstag um 13 Uhr startet der Vorverkauf für diese besondere Partie, die die Fortunen in der heimischen Merkur-Spiel-Arena austragen werden.

Top-Test, Autogramme und Familienfest

Neben der Partie, die an dem Samstag bereits um 13 Uhr angepfiffen wird, gibt es auch ein großes Familienfest samt Autogrammstunde, bei dem die großen und kleinen Fans des Traditionsklubs sicherlich auf ihre Kosten kommen werden.

So kommt ihr an Tickets, und das kosten sie

Am Dienstag beginnt der Vorverkauf allerdings nur für Mitglieder, als übrigen Fans können erst einen Tag später an Tickets kommen. Dieser startet dann also am 8. März um 10 Uhr. Tickets gibt es über den F95-Ticketshop, im Fanshop am Burgplatz sowie über die Ticket-Hotline. Der Verein weist ausdrücklich darauf hin, dass es keine physischen Karten, sondern lediglich digitale Tickets geben wird. Gästefans können Tickets für den Gästeblock direkt über Borussia Dortmund erwerben. Die Preise für die Testspiel-Tickets sehen wie folgt aus: