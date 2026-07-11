Fortuna Düsseldorf: Suso geht nach und Meiser kommt aus Augsburg

Felix Meiser (links) unterschreibt, Samir Arabi freut das. – Foto: Fortuna Düsseldorf

Beim Drittligisten Fortuna Düsseldorf gibt es gleich zwei Personal-News, die zusammengenommen als eine Art Tauschgeschäft verstanden werden können. Denn zum einen ist jetzt fix, was seit Tagen eifrig diskutiert wurde: der Wechsel von Sima Suso zum FC Augsburg.

Das 21-jährige Eigengewächs der Düsseldorfer schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Bundesligisten an, nach der Vorgeschichte mit einer Krankschreibung des Spielers zum Trainingsauftakt hält der Verein diese Mitteilung erwartbar knapp und emotionslos. Verwiesen wird noch einmal darauf, dass Suso die U17 und U19 des Vereins durchlaufen hat und im Dezember 2023 für die Profis debütierte - und auf insgesamt 30 Pflichtspiele kam.

Ausgebildet beim FC Augsburg und beim TSV 1860 München

Dieses Kapitel ist also abgeschlossen, spannender ist da für die Fans der Düsseldorfer wohl der am Freitagabend praktisch parallel vermeldete Zugang von Felix Meiser, der vom FC Augsburg kommt und sich den Fortunen anschließt. Der 19-jährige Verteidiger erhält einen Dreijahresvertrag, wurde vor seiner Zeit bei den Augsburgern beim TSV 1860 München ausgebildet. „Es ist etwas Besonderes, für einen solchen Traditionsverein spielen zu dürfen. Über die Fortuna habe ich nur Positives gehört. Ich freue mich sehr, die Mannschaft kennenzulernen und bald das erste Mal in der Arena vor unseren Fans aufzulaufen", wird Meiser in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.