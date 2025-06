Fortuna Düsseldorf startet Vorbereitung bei diesen Niederrheinklubs

Nach dem Vorbild der Vorsaison

Schon in der Vorsaison war das Auftaktspiel der Fortuna beim damaligen Landesligisten Holzheimer SG ein kleines Fußballfest, welches auch zahlreiche Fans und Interessierte aus der Umgebung anlocken konnte. Diesmal beginnt die Saison gegen den ligahöheren SC St. Tönis, der sich sogar noch lange Zeit Hoffnungen auf den Oberliga-Meistertitel machen durfte. Am Ende zog die Elf von Bekim Kastrati im Mehrkampf um die Spitze jedoch den Kürzeren. Die positive Entwicklung ist dafür nicht von der Hand zu weisen. Für den Verein "ist das Testspiel gegen den Traditionsverein aus der Landeshauptstadt ein weiterer Meilenstein in der sportlichen Entwicklung des Vereins", heißt es in einer Pressemitteilung.