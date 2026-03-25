Fortuna Düsseldorf spielt Rolle beim Aufstieg in Rees-Bocholt

Mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung auf Rheingold Emmerich ist die Ausgangslage für die DJK Rhede eine sehr gute in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Der Tabellenführer wird wohl in die Bezirksliga aufsteigen, aber auch Emmerich oder der GSV Suderwick haben gute Chancen auf den Klassensprung. FuPa erklärt wieso.
>>> FuPa erklärt: So funktioniert der Aufstieg in die Bezirksliga Niederrhein
Am Niederrhein steigen 18 Mannschaften direkt aus der Kreisliga A in die Bezirksliga auf, vier weitere Aufsteiger sind durch den sogenannten vermehrten Aufstieg möglich. Jährlich können andere Kreise im Wechsel vom zusätzlichen Aufstieg profitieren, entscheidend dabei ist auch die Reihenfolge der Begünstigung. 2025/26 liegt der Fußballkreis Rees-Bocholt hinter Grevenbroich-Neuss auf Rang zwei, dahinter hoffen noch Düsseldorf und Duisburg-Dinslaken-Mülheim.
In Zahlen lässt sich der Aufstieg in die Bezirksliga wie folgt zusammen:
Wie der Zahlenspiegel verdeutlicht, dürfen maximal zwei Mannschaften aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein absteigen, damit Rees-Bocholt vom vermehrten Aufstieg in die Bezirksliga profitiert. Der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert rangieren auf Abstiegsplätzen, Fortuna Düsseldorf II hat auf den WSV fünf Punkte, auf Velbert sogar acht Punkte Vorsprung und noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Dass Schlusslicht SC Wiedenbrück (zehn Punkte weniger) Fortunas U23 noch überholt, ist unwahrscheinlich.
Allerdings ist Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga das Zünglein an der Waage. F95 kämpft um den Klassenerhalt. Sollte der Sturz in die 3. Liga tatsächlich Realität werden, kommt es zeitgleich zum Zwangsabstieg der Reserve. Das hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) als Schirmherr der Regionalliga West in seinem Regelwerk klar verankert: "Kommt ein Verein/eine Mannschaft aus den Lizenzligen in die 3. Liga, steigt die in der Regionalliga West spielende zweite Mannschaft dieses Vereins ab und rückt an den
Schluss der Tabelle. Die Anzahl der Absteiger verringert sich entsprechend. Bei
Abstieg einer Lizenzmannschaft in die Regionalliga West gilt deren dort spielende
zweite Mannschaft als Absteiger und verringert die Anzahl der Absteiger entsprechend."
Aber auch bei F95-Worst-Case sind insgesamt drei Absteiger vom Niederrhein aus der Regionalliga West nicht in Stein gemeißelt. Rheingold Emmerich und GSV Suderwick haben gute Chancen auf die Bezirksliga, müssen natürlich erstmal selbst Vizemeister werden und dann Fortuna Düsseldorf die Daumen drücken. Die Wahrscheinlichkeit ist in jedem Fall größer, dass eine der beiden Mannschaften aufsteigt als nicht.
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