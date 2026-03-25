Fortuna Düsseldorf spielt Rolle beim Aufstieg in Rees-Bocholt Die DJK Rhede git im Saisonfinale als heißer Kandidat auf die Meisterschaft in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Sollte Fortuna Düsseldorf nicht absteigen, werden auch Rheingold Emmerich oder der GSV Suderwick jubeln. von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

GSV Suderwick hofft noch. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung auf Rheingold Emmerich ist die Ausgangslage für die DJK Rhede eine sehr gute in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Der Tabellenführer wird wohl in die Bezirksliga aufsteigen, aber auch Emmerich oder der GSV Suderwick haben gute Chancen auf den Klassensprung. FuPa erklärt wieso. >>> FuPa erklärt: So funktioniert der Aufstieg in die Bezirksliga Niederrhein

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Am Niederrhein steigen 18 Mannschaften direkt aus der Kreisliga A in die Bezirksliga auf, vier weitere Aufsteiger sind durch den sogenannten vermehrten Aufstieg möglich. Jährlich können andere Kreise im Wechsel vom zusätzlichen Aufstieg profitieren, entscheidend dabei ist auch die Reihenfolge der Begünstigung. 2025/26 liegt der Fußballkreis Rees-Bocholt hinter Grevenbroich-Neuss auf Rang zwei, dahinter hoffen noch Düsseldorf und Duisburg-Dinslaken-Mülheim. In Zahlen lässt sich der Aufstieg in die Bezirksliga wie folgt zusammen: