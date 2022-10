Fortuna Düsseldorf: Schweres Programm für die U23 In der Regionalliga beginnt für Fortuna die Schlussphase der Hinrunde. Welche Gegner noch warten.

1. FC Düren Mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen ist der Aufsteiger bärenstark in die Saison gestartet, danach aber eingebrochen – und hat fünf der vergangenen sechs Partien verloren. „Zwote“-Coach Nico Michaty warnt trotzdem vor den Dürenern: „Sie sind sehr heimstark. Und die letzten beiden Auswärtsspiele, die sie verloren haben, hätten auch anders verlaufen können.“

Nicht mit an den Nordrand der Eifel wird Maximilian Adamski reisen können, der mit Verletzungen am Meniskus, Beckenkamm und an den Rippen mindestens zwei Wochen ausfällt. Dafür stehen drei U19-Spieler im Aufgebot: Ken Tchouangue, Darko Ilic und Till Weingarten. „Das Ziel muss sein, eine geschlossene, homogene Mannschaftsleistung auf den Platz zu bringen. Dann können wir auch in Düren bestehen“, sagt Michaty. „Wir brauchen wieder die letzten zwei Prozent an Galligkeit, Überzeugung, Seriosität.“

Fortuna Köln Am Ende der kommenden Woche steht das Auswärtsspiel im Südstadion an, der Heimat von Fortuna Köln. Hinter dem ehemaligen Drittligisten liegt ein verkorkster Saisonstart, doch mittlerweile zeigt der Trend nach oben. Das Team von Trainer Markus von Ahlen hat die Flingerner in der Tabelle jüngst überholt. „Köln hatte zuletzt viele Verletzte und einen sehr großen Umbruch zu bewältigen“, betont Michaty. „Wenn man dann noch unglücklich verliert, gerät man ein bisschen in einen Strudel. Sie haben aber eine topbesetzte Mannschaft und werden noch deutlich klettern.“

Preußen Münster Der Tabellenführer ist zuletzt zwar ein wenig aus dem Tritt geraten, per se aber das wohl dickste Brett, das die „Zwote“ im gesamten Jahr zu bohren hat. Dass die Münsteraner gegen den Westfalenligisten Spvgg Erkenschwick aus dem Verbandspokal geflogen sind (4:5 n.E.) und beim 1:1 gegen den 1. FC Kaan-Marienborn zwei Punkte verspielt haben, macht sie ihm Zweifel nur noch gefährlicher. Die vier Duelle in den vergangenen beiden Spielzeiten haben die Preußen allesamt gewonnen.