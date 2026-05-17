Fortuna Düsseldorf reißt den SV Sonsbeck in den Abstiegsstrudel

Für den SV Sonsbeck haben die Niederlage gegen Baumberg und der Abstieg von Fortuna Düsseldorf die Lage verschlechtert. – Foto: Arno Wirths

Hängende Köpfe verließen am 32. Spieltag den Willy-Lemkens-Sportpark. Der heimische SV Sonsbeck unterlag in der Oberliga den Sportfreunden Baumberg mit 2:4 (0:1). Die Rot-Weißen gaben die Partie innerhalb einer Viertelstunde aus der Hand und müssen zwei Spieltage vor Saisonende wieder mehr um den Klassenerhalt bangen. Denn mit dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der Zweiten Bundesliga spitzt sich auch die Lage in der Oberliga Niederrhein zu.

Sonsbecks Trainer Heinrich Losing hatte unter der Woche schon ein schlechtes Gefühl. „Die Trainingswoche war schon schwer und es wirkte alles so behäbig.“ Hinzu kam noch, dass Kapitän Robin Schoofs sich beim Aufwärmen eine Zerrung zuzog. Für ihn spielte Tymoteusz Miller in der Innenverteidigung. Den Ausfall von Schoofs wollte Losing aber nicht als Ausrede gelten lassen.

Vier Mannschaften steigen nun in die Landesliga ab. Sonsbecks Abstand beträgt nur noch drei Zähler. Die Statuten sagen: Ein Verein kann nicht eine Mannschaft in der 3. Liga und eine Zweitvertretung in der Regionalliga haben. Deshalb muss die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, die sportlich den Klassenerhalt geschafft hat, trotzdem in die Oberliga absteigen.

„Klar ist es nicht von Vorteil, wenn der Kapitän ausfällt, aber diese Ausrede ist mir zu billig. Wir haben auch schon Spiele ohne Robin gewonnen“, sagte Losing, der im ersten Durchgang eine ausgeglichene Partie sah. Die Gastgeber hätten sogar durch Klaus Keisers (12., 19.) und Linus Krajac (34.) in Führung gehen können. Noch vor der Halbzeitpause gingen die Sportfreunde Baumberg überraschend durch Louis Klotz mit 1:0 (43.) in Führung.

Katastrophale zweite Halbzeit: Sonsbeck kassiert vier Gegentore in 14 Minuten

Nach dem Seitenwechsel konnte Losing seinen Augen kaum trauen. Baumberg erhöhte per Doppelschlag durch Timo Hölscher (46.) und Bilal Sezer (50.) auf 3:0. Mit dem zwischenzeitlichen 1:3 (52.) durch Niklas Binn folgte umgehend das 4:1 (57.) durch Milan Burovac. „Mit nur 80 Prozent kann man in der Liga nicht bestehen. Baumberg hat aus fünf Chancen vier Tore gemacht. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht, und es Baumberg zu einfach gemacht die Tore zu erzielen“, ärgerte sich Losing über die Fahrlässigkeit seiner Schützlinge.

Aber nicht nur die Hintermannschaft war selten auf der Höhe. Auch die Offensive traf zu oft die falschen Entscheidungen. Philipp Elspaß verkürzte per Foulelfmeter auf 2:4 (66.). In der 83. Minute sah Baumbergs Al-Hassan Turay die Rote Karte wegen einer Notbremse an Keisers. In der Aktion hätte Daniel Gorden Raul zum 3:4 abschließen können. „Das war sinnbildlich für die Partie. Vorne fehlten uns die Gier und die Galligkeit auf Tore“, sagte Losing.

Mit dem Heimspiel gegen den SC St. Tönis (31. Mai) und auswärts beim SV Biemenhorst (7. Juni) hat der SV Sonsbeck noch zwei Mal die Möglichkeit, ausreichend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

SV Sonsbeck: Mehmedovic – Martens (75. Raul), P. Elspaß, Miller, Leurs, Güngör (78. Ghrayeb), Pütz (63. Janßen), Krajac, de Stefano (63. Pokora), Binn, Keisers.