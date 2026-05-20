Fortuna Düsseldorf: Nur diese Spieler haben einen Vertrag für 3. Liga

Nur wenige Fortuna-Spieler haben einen Vertrag für die 3. Liga. – Foto: Michel Berndsen

Der historische Abstieg von Fortuna Düsseldorf hat drastische Folgen für den gesamten Verein. In der 3. Liga gibt es deutlich weniger Gelder als noch in der 2. Bundesliga, weshalb Spielerverkäufe ein guter Weg gewesen wären, um frisches Kapital zu erwirtschaften. Doch auch neben dem Platz haben sich die Verantwortlichen nicht zweitligareif gezeigt - lediglich zehn Spieler haben einen gültigen Vertrag für die 3. Liga.

Nur zehn Spieler haben einen Vertrag für die 3. Liga

Der Neustart von Fortuna Düsseldorf wird mit vielen Zugängen verbunden sein, denn die meisten Akteure besitzen keinen gültigen Vertrag für die 3. Liga und werden zum 1. Juli vertragslos. Prominentester Name auf dieser Liste ist sicherlich Torjäger Cedric Itten, der mit 15 Toren der treffsicherste Fortune war. Laut Transfermarkt hätte der Schweizer bis 2029 unter Vertrag gestanden, doch ohne entsprechende Absicherung im Falle des Abstiegs kann sich der Angreifer zeitnah einen neuen Verein suchen.

Itten, dessen Marktwert bei 1,8 Millionen Euro liegt, Flügelspieler Christian Rasmussen mit einem Marktwert von 1,5 Millionen Euro oder auch Mittelfeldspieler Anouar El Azzouzi, der auf zwei Millionen Euro taxiert wird, können Fortuna somit ohne Gegenwert verlassen. Das ist ein Zeichen absoluter Fehlplanung der ehemaligen sportlichen Führung um Klaus Allofs als Sportvorstand und Christian Weber als Sportdirektor. Wie die Kollegen der Rheinischen Post ausführen, besitzen mit Satoshi Tanaka, Jordi Paulina, Kilian Sauck, Hamza Anhari, Tim Oberdorf, Sima Suso, Anas Slimani, Elias Egouli, Noah Egouli und Levi Mentzel lediglich zehn Akteure ein gültiges Arbeitspapier für die Drittklassigkeit.