Fortuna Düsseldorf: Neue Nummer eins kommt aus der Bundesliga Fortuna Düsseldorf leiht Lasse Rieß vom 1. FSV Mainz 05 aus. Der Torhüter kommt aus der Bundesliga, erhält die Rückennummer 1 und wird Nachfolger von Florian Kastenmeier. von André Nückel · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Lasse Rieß (l.) wechselt nach Düsseldorf. – Foto: Fortuna

Fortuna Düsseldorf hat die Nachfolge von Florian Kastenmeier geregelt und Lasse Rieß vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Der 24 Jahre alte Torhüter wechselt für die Saison 2026/27 vom Bundesligisten an den Rhein und erhält bei den Flingeranern direkt die Rückennummer 1. Damit ist klar: Rieß kommt nicht nur als Ergänzung, sondern als neue Nummer eins nach Düsseldorf.

Bemerkenswert ist dabei auch der Zeitpunkt der Personalie. Vor der Bekanntgabe seiner Leihe verlängerte Rieß seinen Vertrag in Mainz, ehe der Wechsel zur Fortuna offiziell wurde. Der Torhüter bleibt also langfristig an den FSV gebunden, soll in Düsseldorf aber auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln und eine zentrale Rolle im Umbruch der Fortuna übernehmen. Rieß ist in Mainz ein Eigengewächs. Bereits 2012 wechselte er in den Nachwuchs der Rheinhessen, anschließend durchlief er sämtliche Jugendmannschaften des Vereins. Seit 2021 gehört er fest zum Profikader. Neben 78 Einsätzen für die U23 der Mainzer in der Regionalliga Südwest kam der Schlussmann auch schon sechsmal in der Bundesliga zum Einsatz. Zudem stand er einmal in der UEFA Conference League für den FSV auf dem Platz.

Arabi sieht modernen Torwart Fortunas Sportvorstand Samir Arabi sieht in Rieß einen Torhüter, der gut zur sportlichen Ausrichtung der Düsseldorfer passt. „Mit Lasse gewinnen wir einen Torhüter, der das moderne Torwartspiel verkörpert und mit seinen Qualitäten sehr gut zu uns und unserer Spielidee passt. In Mainz hat er bereits wertvolle Erfahrungen auf Bundesliga-Niveau gesammelt und bringt alles mit, um in der kommenden Saison bei uns eine tragende Rolle zu übernehmen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat“, erklärt Arabi. Auch Rieß selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und freue mich darauf, neue Menschen kennenzulernen, ein neues System und eine neue Spielweise zu erleben. Ich möchte ein Teil dieses Umbruchs und dieser spannenden Aufgabe sein. Dafür werde ich jeden Tag alles geben“, sagt der Torhüter.