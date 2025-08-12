Härtetest für Hilden. – Foto: Markus Becker

Fortuna Düsseldorf live: Das Testspiel in Hilden Fortuna Düsseldorf ist ein Aufstiegskandidat in der 2. Bundesliga, hat aber zum Auftakt beide Spiele verloren. Der VfB 03 Hilden empfängt F95 am Mittwoch.

Unmittelbar vor dem Oberliga-Start steckt der VfB 03 Hilden in einer intensiven Englischen Woche: Nach dem engen Niederrheinpokalspiel bei Sparta Bilk (3:2) und vor dem Auftakt gegen Ratingen 04/19 am Sonntag testen die "Zwerge" gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf - live auf FuPa ab 19 Uhr.

Heute, 19:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. 19:00 live PUSH Statt sich mit einer reinen Trainingswoche auf Ratingen, einem Top-Favoriten auf den Aufstieg in die Regionalliga vorzubereiten, testet das Team von Tim Schneider gegen Fortuna Düsseldorf. Natürlich ein Duell, das gerne gespielt wird, weil Spiele gegen Profi-Klubs vom Kaliber von Fortuna eine Seltenheit für Amateurfußballklubs sind. So auch für Hilden.