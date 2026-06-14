Fortuna Düsseldorf: Langeneke bleibt U23-Trainer

Lange Zeit war es ausgesprochen ruhig rund um Fortuna Düsseldorfs U23. Die Fragen und Probleme, die mit dem Abstieg der Profis in die Dritte Liga einhergingen, überstrahlten in den ersten Wochen nach dem Doppelabstieg alles rund um den Verein. Nun – knapp einen Monat nach Saisonende – werden jedoch auch bei der „Zwoten“ die ersten Entscheidungen für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein öffentlich. Die wohl wichtigste Weichenstellung mit Blick auf die sportliche Zukunft: Jens Langeneke steht auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der U23.
„Voraussichtlich Anfang Juli werden Langeneke und Co-Trainer Andreas ‚Lumpi‘ Lambertz die Mannschaft erstmals wieder auf dem Trainingsplatz begrüßen“, vermeldete Fortuna am Donnerstag über die Vereinskanäle. Einen Tag nach dem Abstieg hatte der 49-Jährige seine Zukunft noch offen gelassen. „Es muss gesprochen werden. Das wird in den nächsten Tagen passieren“, sagte Langeneke damals im Gespräch mit unserer Redaktion. Einige Wochen später ist die Trainer-Entscheidung gefallen. „Wir haben gesprochen“, erklärt der Trainer nun in Anlehnung an sein damaliges Statement.
„Der Verein ist seit dem Abstieg logischerweise ganz viel in Bewegung. Aber grundsätzlich gilt: Ich hatte und habe einen laufenden Vertrag“, berichtet Langeneke. „Als ich gesagt habe, dass wir sprechen müssen, war noch ein anderer Sportvorstand im Amt.“ Der damalige Sportchef Sven Mislintat sagte kurz nach dem Abstieg: „Unser Plan ist es, bei der U23 in der aktuellen Konstellation weiterzumachen, aber wir müssen auch abwarten, welche Ambitionen Jens Langeneke hat.“ Unter dessen Nachfolger Samir Arabi folgte nun die Bestätigung, dass die Zusammenarbeit zwischen Fortuna und dem ehemaligen Innenverteidiger fortgesetzt wird.
Erstmals seit 17 Jahren geht die U23 dabei nicht mehr in der Regionalliga an den Start, sondern greift eine Klasse tiefer an. „Wir müssen den Blick nach vorne richten“, fordert Langeneke daher. „Wir dürfen nicht mit einer negativen Stimmung in die neue Saison gehen, sondern müssen die Situation so annehmen, wie sie ist.“ Auch wenn die Realität am Flinger Broich nun Oberliga statt Regionalliga heißt, blickt der Trainer optimistisch auf die kommende Saison. „Wir werden Spieler mit viel Potenzial haben, die sich in Richtung Profifußball entwickeln können. Wir setzen den Weg der letzten Jahre fort und versuchen, die Jungs in den Profifußball zu bringen.“
Die Talente-Entwicklung bleibt auch in der neuen Saison das Hauptaugenmerk der „Zwoten“, gerade auch, weil ein möglicher Sprung in die Dritte Liga einfacher ist als noch in den vergangenen Jahren, als die Profimannschaft in der Zweiten Liga an den Start ging. Das Abschneiden in der Tabelle ist daher zunächst zweitrangig – zumal die U23 sowieso erst dann wieder in die Regionalliga aufsteigen kann, wenn auch den Profis die Rückkehr in die Zweite Liga gelingt. Dennoch versichert Langeneke: „Wir sind gut genug aufgestellt, um in der Oberliga eine gute Rolle einzunehmen.“