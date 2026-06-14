Fortuna Düsseldorf: Langeneke bleibt U23-Trainer Oberliga Niederrhein: Der Coach bleibt auch eine Liga tiefer bei der U23 von Fortuna Düsseldorf im Amt. von RP / Leonard Siemer · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Jens Langeneke bleibt U23-Coach bei Fortuna Düsseldorf. – Foto: Jochen Classen

Lange Zeit war es ausgesprochen ruhig rund um Fortuna Düsseldorfs U23. Die Fragen und Probleme, die mit dem Abstieg der Profis in die Dritte Liga einhergingen, überstrahlten in den ersten Wochen nach dem Doppelabstieg alles rund um den Verein. Nun – knapp einen Monat nach Saisonende – werden jedoch auch bei der „Zwoten“ die ersten Entscheidungen für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein öffentlich. Die wohl wichtigste Weichenstellung mit Blick auf die sportliche Zukunft: Jens Langeneke steht auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der U23.

Vertagte Entscheidung nun gefallen „Voraussichtlich Anfang Juli werden Langeneke und Co-Trainer Andreas ‚Lumpi‘ Lambertz die Mannschaft erstmals wieder auf dem Trainingsplatz begrüßen“, vermeldete Fortuna am Donnerstag über die Vereinskanäle. Einen Tag nach dem Abstieg hatte der 49-Jährige seine Zukunft noch offen gelassen. „Es muss gesprochen werden. Das wird in den nächsten Tagen passieren“, sagte Langeneke damals im Gespräch mit unserer Redaktion. Einige Wochen später ist die Trainer-Entscheidung gefallen. „Wir haben gesprochen“, erklärt der Trainer nun in Anlehnung an sein damaliges Statement. „Der Verein ist seit dem Abstieg logischerweise ganz viel in Bewegung. Aber grundsätzlich gilt: Ich hatte und habe einen laufenden Vertrag“, berichtet Langeneke. „Als ich gesagt habe, dass wir sprechen müssen, war noch ein anderer Sportvorstand im Amt.“ Der damalige Sportchef Sven Mislintat sagte kurz nach dem Abstieg: „Unser Plan ist es, bei der U23 in der aktuellen Konstellation weiterzumachen, aber wir müssen auch abwarten, welche Ambitionen Jens Langeneke hat.“ Unter dessen Nachfolger Samir Arabi folgte nun die Bestätigung, dass die Zusammenarbeit zwischen Fortuna und dem ehemaligen Innenverteidiger fortgesetzt wird.