Fortuna Düsseldorf II verpflichtet Verteidiger aus der 3. Liga Die U23 von Fortuna Düsseldorf reagiert auf ihre Defensivschwäche und holt einen Verteidiger aus der 3. Liga.

Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest hat Fortuna Düsseldorf noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Drittliga-erfahrenen Defensivspezialisten für die U23 in der Regionalliga West unter Vertrag genommen. Aus Stuttgart wechselt Kaden Amaniampong an den Flinger Broich.

39 Gegentore in 18 Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. Die Defensive der Fortuna gehört in der Regionalliga zu den schlechtesten der Liga. Einzig Schlusslicht SSVg Velbert hatte in der Hinrunde mehr Gegentreffer zu verzeichnen. Deshalb haben die Verantwortlichen in der Landeshauptstadt nun reagiert und kurz vor dem Jahreswechsel den 21-jährigen Kaden Amaniampong verpflichtet. Er wechselt von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart an den Rhein. Dort kam er in dieser Saison in sieben Begegnungen in der 3. Liga zum Einsatz.

Mit Amaniampong bekommt die Fortuna einen erstklassig ausgebildeten Defensivspezialisten, der trotz seines noch jungen Alters bereits auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz in der der 3. Liga sowie der Regionalliga zurückgreifen kann. Ausgebildet wurde er im Jugendbereich des Bonner SC, wechselte als U17-Spieler zum 1. FC Köln, für den er in der U19- und der U17-Bundesliga spielte. Sein letztes Jahr als Nachwuchsspieler verbrachte er in Reihen von Viktoria Köln, wo er es mehrfach in den Spieltagskader der Drittliga-Mannschaft schaffte. Es folgte eine Leihe zum KSV Hessen Kassel, ehe er im Sommer 2024 an den Neckar wechselte. Nun geht es für ihn zurück nach Nordrhein-Westfalen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Kaden von einem Wechsel zur Fortuna überzeugen konnten. Mit ihm gewinnen wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler für uns, der defensiv flexibel einsetzbar ist. Zudem hat er trotz seines jungen Alters schon Erfahrungen in der 3. Liga sowie der Regionalliga gesammelt. Mit seinen Fähigkeiten passt er genau in unser gesuchtes Profil und wird unsere Mannschaft auf Anhieb verstärken", erklärt Stefan Vollmershausen, Sportlicher Leiter des Fortuna-Nachwuchsleistungszentrum, in einer Pressemitteilung zum Transfer.