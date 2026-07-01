Fortuna Düsseldorf II sichert weiteren Spieler - Transfer-Update

Die U23 von Fortuna Düsseldorf bekommt weiteren Zuwachs aus dem eigenen Nachwuchs: Dadou Mossi-Sezene hat verlängert und wird künftig zur Mannschaft von Jens Langeneke in der Oberliga Niederrhein gehören.
Der 19 Jahre alte Offensivspieler setzt damit seinen Weg bei den Rot-Weißen fort und rückt aus der A-Jugend auf. Mossi-Sezene war im Sommer 2020 vom SC West Köln ins Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna gewechselt und hat seitdem sämtliche Jugendmannschaften des Vereins durchlaufen. In der Saison 2025/26 kam er für die U19 auf 24 Pflichtspiele. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.
Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, sieht in der Vertragsverlängerung ein klares Signal und teilt bei der Verkündung mit: „Dadou hat sich in den vergangenen Jahren bei uns sehr positiv entwickelt. Er ist ein Spieler mit großem Potenzial und verfügt mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke über vielversprechende Qualitäten. Wir freuen uns, dass er seinen Weg bei uns weitergeht."
Trainer Langeneke bekommt damit einen weiteren jungen Spieler hinzu, der den Verein kennt und aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Mossi-Sezene ist aber nicht die einzige Personalie im bisherigen Kaderumbau.
Als Zugänge sind aktuell Kasper Harbering vom 1. FC Bocholt, Giovanni Nkowa vom FC Büderich und Tobias Peitz vom Bonner SC gelistet. Dazu kommen aus dem eigenen Nachwuchs Mossi-Sezene, Adrijan Pesa, Aidan Chikeme und Andriy Honcharenko.
Damit setzt die Fortuna bei ihrer U23 auf eine Mischung aus externen Verstärkungen und Spielern, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurden. Gerade bei einer zweiten Mannschaft ist dieser Übergang wichtig: Die U23 soll nicht nur Ergebnisse liefern, sondern auch Anschlussstation für Talente aus dem NLZ sein. Damit hält F95 trotz Zwangsabstieg an der Entwicklung der vergangenen Jahre fest, was mit Ausnahme von Peitz auch für die beiden talentierten Zugänge aus Büderich und Bocholt gilt.
Da F95 nicht mehr in der Regionalliga spielt, gibt es natürlich auch viele Abgänge. Leonard Brodersen, Tobias Grulke und Si-woo Yang haben aktuell noch keinen neuen Verein. Danny Latza beendet seine Karriere. Noah Egouli und Levi Mentzel bekommen ihre Chance in der Drittliga-Mannschaft.
Außerdem wechselt Tobias Pawelczyk zum Bonner SC, David Savic zu SC Fortuna Köln, Karim Affo zu Borussia Mönchengladbach II, Tom Barth zum VfR Aalen, Dominic Grehl zum KFC Uerdingen und Deniz Bindemann zu TSV Steinbach Haiger. Stürmer Bindemann hat erst am Mittwoch bei Steinbach unterschrieben.