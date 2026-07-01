Fortuna Düsseldorf II sichert weiteren Spieler - Transfer-Update Fortuna Düsseldorf II plant weiter am Kader: Dadou Mossi-Sezene verlängert seinen Vertrag und rückt zur Saison 2026/27 aus der U19 in die U23 auf. So sieht das Transfer-Update der U23 aus. von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Bleibt Fortuna erhalten: Dadou Mossi-Sezene. – Foto: Christof Wolff

Die U23 von Fortuna Düsseldorf bekommt weiteren Zuwachs aus dem eigenen Nachwuchs: Dadou Mossi-Sezene hat verlängert und wird künftig zur Mannschaft von Jens Langeneke in der Oberliga Niederrhein gehören.

Der 19 Jahre alte Offensivspieler setzt damit seinen Weg bei den Rot-Weißen fort und rückt aus der A-Jugend auf. Mossi-Sezene war im Sommer 2020 vom SC West Köln ins Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna gewechselt und hat seitdem sämtliche Jugendmannschaften des Vereins durchlaufen. In der Saison 2025/26 kam er für die U19 auf 24 Pflichtspiele. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, sieht in der Vertragsverlängerung ein klares Signal und teilt bei der Verkündung mit: „Dadou hat sich in den vergangenen Jahren bei uns sehr positiv entwickelt. Er ist ein Spieler mit großem Potenzial und verfügt mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke über vielversprechende Qualitäten. Wir freuen uns, dass er seinen Weg bei uns weitergeht."

Mehrere Zugänge stehen fest Trainer Langeneke bekommt damit einen weiteren jungen Spieler hinzu, der den Verein kennt und aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Mossi-Sezene ist aber nicht die einzige Personalie im bisherigen Kaderumbau. Als Zugänge sind aktuell Kasper Harbering vom 1. FC Bocholt, Giovanni Nkowa vom FC Büderich und Tobias Peitz vom Bonner SC gelistet. Dazu kommen aus dem eigenen Nachwuchs Mossi-Sezene, Adrijan Pesa, Aidan Chikeme und Andriy Honcharenko.