Fortuna Düsseldorf II: Ausgleich annulliert, 0:2 kassiert

Gütersloh präsentiert sich aktuell in herausragender Form, die Mannschaft von Trainer Julian Hesse ist im Jahr 2025 noch ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 30. November gegen den Wuppertaler SV (0:2) – jedoch schwächelte das Team auch gegen Mannschaften von unten, holte gegen Schlusslicht Türkspor Dortmund und Abstiegskandidat Eintracht Hohkeppel jeweils nur ein 1:1.

Somit hoffte Fortunas U23 auf wichtige Punkte im Abstiegskampf, zumal sie vor dem Spiel als Tabellenzwölfter nur vier Punkte vom ersten Abstiegsplatz trennte. Im Vergleich zum 3:3 in Lotte in der Vorwoche nahm Langeneke zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. Für Jan Boller und Danny Latza, die beide mit den Profis nach Hamburg fuhren, standen David Savic und Lennard Wagemann in der Anfangsformation.

Viele Höhepunkte gab es im ersten Durchgang nicht. Zum Start versuchten beide Mannschaften zunächst mit Ballbesitzphasen in die Partie zu finden. Sowohl die „Zwote“ als auch die Ostwestfalen schlugen einige Flanken in den gegnerischen Strafraum, wovon in den ersten 20 Minuten jedoch keine einen Abnehmer fand. Im weiteren Verlauf sammelten beide Teams ein paar Abschlüsse, viel Zwingendes war jedoch nicht dabei – ein Gütersloher Freistoß fand lediglich den Weg in die Mauer, die beste Fortuna-Chance hatte Tom Barth, der den Ball nach einer Flanke von Deniz Bindemann über das Tor beförderte.