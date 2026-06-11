 2026-06-11T13:43:19.051Z

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Fortuna Düsseldorf holt Innenverteidiger vom 1. FC Bocholt für U23

Für den Neustart in der Oberliga Niederrhein holt die U23 von Fortuna Düsseldorf einen Innenverteidiger vom 1. FC Bocholt: Kaspar Harbering kommt.

von André Nückel · Heute, 19:13 Uhr · 0 Leser
Kasper Harbering (r.) gegen den SC St. Tönis.
Kasper Harbering (r.) gegen den SC St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

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Kasper Harbering
Kasper Harbering

Fortuna Düsseldorf hat den zweiten Zugang für die U23 bekanntgegeben: Vom 1. FC Bocholt kommt Innenverteidiger Kaspar Harbering, der zuletzt an den SV Schermbeck in die Oberliga Westfalen verliehen worden war.

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„Wir freuen uns sehr, dass sich Kaspar für einen Wechsel zur Fortuna entschieden hat. Er ist ein Spieler mit großem Potenzial und bringt auf seiner Position Qualitäten mit, die unser Team sofort verstärken werden. Gemeinsam möchten wir seine Entwicklung weiter vorantreiben und sind davon überzeugt, dass er auf diesem Weg bei uns die nächsten Schritte gehen kann", erklärt Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum.

Harbering war zuletzt in Schermbeck

In der vergangenen Rückrunde traf der 20-Jährige in 16 Einsätzen viermal für Schermbeck, zuvor wurde er in anderthalb Jahren beim FCB elfmal in der Regionalliga West eingesetzt. In der Jugend spielte er für den MSV Duisburg und für Rot-Weiß Oberhausen.

Beim 1. FC Bocholt wurde Harbering zum Wochenstart bereits verabschiedet: „Kaspar ist ein guter Junge, der sich jederzeit professionell verhalten und voll in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Gemeinsam sind wir zu der Einschätzung gekommen, dass ein Tapetenwechsel für seine weitere sportliche Entwicklung sinnvoll ist. Wir wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft nur das Beste“, sagt Geschäftsführer Sport Christopher Schorch bei der Verabschiedung.

Erst am Mittwoch hat Fortuna Düsseldorf II seinen ersten Zugang des Sommers vorgestellt: Vom FC Büderich kommt Flügelflitzer Giovanni Nkowa - er wechselt innerhalb der Oberliga Niederrhein. Fraglich ist dabei aber immer noch, wer die U23 in der Oberliga betreuen wird, denn nach dem Zwangsabstieg aus der Regionalliga hat Trainer Jens Langeneke seine Zukunft zunächst offen gelassen.

>>> Das ist Kasper Harbering

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