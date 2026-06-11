Fortuna Düsseldorf holt Innenverteidiger vom 1. FC Bocholt für U23

Kasper Harbering (r.) gegen den SC St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Fortuna Düsseldorf hat den zweiten Zugang für die U23 bekanntgegeben: Vom 1. FC Bocholt kommt Innenverteidiger Kaspar Harbering, der zuletzt an den SV Schermbeck in die Oberliga Westfalen verliehen worden war.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Kaspar für einen Wechsel zur Fortuna entschieden hat. Er ist ein Spieler mit großem Potenzial und bringt auf seiner Position Qualitäten mit, die unser Team sofort verstärken werden. Gemeinsam möchten wir seine Entwicklung weiter vorantreiben und sind davon überzeugt, dass er auf diesem Weg bei uns die nächsten Schritte gehen kann", erklärt Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum.

Harbering war zuletzt in Schermbeck

In der vergangenen Rückrunde traf der 20-Jährige in 16 Einsätzen viermal für Schermbeck, zuvor wurde er in anderthalb Jahren beim FCB elfmal in der Regionalliga West eingesetzt. In der Jugend spielte er für den MSV Duisburg und für Rot-Weiß Oberhausen.