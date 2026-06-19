Fortuna Düsseldorf holt Innenverteidiger aus der Bundesliga

Dominique heintz (Nummer 3) wechselt zu Fortuna Düsseldorf. – Foto: Boris Hempel

Der nächste Neue ist da. Fortuna Düsseldorf treibt die Kaderplanung für die anstehende Saison in der 3. Liga weiter voran. Mit Dominique Heintz wechselt nun ein Innenverteidiger in die Landeshauptstadt. Er kommt ablösefrei von Bundesligist 1. FC Köln. In Düsseldorf wird der 32-Jährige mit der Rückennummer 3 auflaufen.

Mehr als zehn Jahre am Stück spielte Dominique Heintz in der Bundesliga. In der neuen Spielzeit geht es für den erfahrenen Innenverteidiger gleich zwei Ligen nach unten. Bei Fortuna Düsseldorf will er Verantwortung in der 3. Liga übernehmen. In 220 Spielen stand er bislang in der höchsten deutschen Spielklasse auf dem Feld, auch in der 2. Bundesliga kann er Einsatzzeiten nachweisen. Die 3. Liga ist für ihn derweil Neuland.

Seine Karriere begann der 1,88 Meter große Verteidiger bei SV Herta Kirrweiler, ehe er ins Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern wechselte. Von der U17 bis zur ersten Mannschaft durchlief er dort alle möglichen Stationen, spielte in der Junioren-Bundesliga, der Regionalliga und schließlich für die Profis in Liga zwei. Es folgten drei Jahre beim Effzeh, vier Spielzeiten beim SC Freiburg, ein Jahr bei Union Berlin in der Hauptstadt, dem nach einem Intermezzo beim VfL Bochum ein zweites Jahr folgte. 2023 zog es ihn zurück nach Köln, wo nach drei weiteren Saisons nun Schluss ist.