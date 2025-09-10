Fortuna Düsseldorf holt den Novesia-Cup

Zur seit 1998 fortgeschriebenen Geschichte des Novesia-Cups gehören große Namen wie Manuel Neuer, Leroy Sané und Kai Havertz – und seit Sonntag auch Lion Gärtner. Da traf der inzwischen zum VfB Hilden gewechselte Kicker der DJK Hoisten nämlich zum 1:0-Sieg der DFB-Auswahl Neuss über Werder Bremen und eröffnete den Schützlingen von Trainer Sinan Muslu damit sogar die Chance aufs Halbfinale.

Eine kleine Sensation, für Klaus Vossen, als Miterfinder immer noch die treibende Kraft hinter dem Jugendfußball-Klassiker, indes nur die Bestätigung der im Vorfeld geleisteten Arbeit. „Das ist ein absolutes Topturnier – und in diesem Jahr eins der besten und ausgeglichensten seit Jahren. Das habe ich so noch nie erlebt, dass bis zum Schluss der Vorrunde noch alle Mannschaften ins Halbfinale kommen konnten.“

Am Ende belegte der große Außenseiter Platz sieben, schlug sich in der Gruppe A in den Duellen mit den späteren Finalisten Fortuna Düsseldorf (1:2) und 1. FC Köln (0:1) indes wacker. Muslu sah damit die wichtigste Vorgabe bereits erfüllt. „Man darf bei allem Ehrgeiz nie vergessen, dass das immer noch Kinder sind. Sie sollen Spaß haben. Viele haben noch nie gegen eine Mannschaft aus einem Nachwuchsleistungszentrum eines Profiklubs gespielt.“

Zur Einordnung: Während die Talente des 1. FC Köln (5:0 gegen Viktoria Köln), VfL Borussia Mönchengladbach (3:0 gegen den SC Paderborn 07), VfL Bochum (4:2 bei Borussia Dortmund), Schalke 04 (3:2 bei Rot-Weiß Essen) und von Fortuna Düsseldorf (2:2 bei Bayer 04 Leverkusen) noch am Tag zuvor im U14-Junioren-Nachwuchs-Cup West auf dem in dieser Altersklasse höchst möglichen Niveau tätig waren, sind die Jungs von Sinan Muslu bestensfalls in der Leistungsklasse, nicht selten aber auch nur auf Kreisebene gefordert.

Beim Novesia-Cup sorgten in den vergangenen Jahren Topteams aus dem befreundeten Ausland für zusätzliche Konkurrenz. Nur ein Beispiel: Efe Akman war vor einigen Jahren mit Galatasaray Istanbul in Neuss, gehörte beim renommierten Klub aus der türkischen Süper-Lig später den Profikader an und steht aktuell beim FC Andorra in der Segunda División, der 2. spanischen Liga, unter Vertrag.

Der Nachwuchs von Galatasaray, Fenerbahçe und Besiktas ist für den Novesia-Cup immer ein Thema, belastete aber das Budget des internationalen Turniers. „Ohne Vereine aus der Türkei kommen wir mit 8000 Euro hin“, sagt Vossen, mit ihnen wird es mit Blick auf die Flug- und Unterbringunskosten sofort fünfstellig. „Zudem hätten wir die dafür nötigen Spielerlisten erst im Juni bekomen, also viel zu spät“, erklärt Yasar Calik, Vorsitzender der veranstaltenden SG Erfttal.

Wie anspruchsvoll das Umfeld des Fußballkreises 5 Grevenbroich/Neuss ist, weiß Jesco Neumann, als DFB-Stützpunkt-Trainer für die beim Novesia-Cup mit David Kratzke und Moritz Abraham vertretene U13 verantwortlich. Der Inhaber der A-Lizenz hat im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) von Borussia Mönchengladbach gearbeitet und war am Samstag schwer beeindruckt aus Baumberg zurückgekehrt. Dort hatte der Coach mit dem Oberligisten Holzheimer SG die neue Sportanlage der Sportfreunde am Kielsgraben in Monheim kennengelernt. Die umfasst ein Naturrasenstadion mit einer Tribüne für 300 Zuschauer, ein Kunstrasenfeld, ein Kleinspielfeld, ein 1000 m² großes Vereinsgebäude sowie eine nachhaltige Regenwasserbewässerung und eine Photovoltaikanlage. „Eine Infrakstrukur wie sie früher noch nicht mal ein Nachwuchsleistungszentrum bieten konnte.“

Die Anlage in Reuschenberg, von Profiklubs vor Aufritten am Niederrhein gerne als Trainingsstätte genutzt, war trotzdem der perfekte Ort für packende Partien. Am Ende triumphierte Fortuna Düsseldorf, wie Cup-Verteidiger Borussia Mönchengladbach schon seit der Premiere vor mehr als einem Vierteljahrhundert dabei, setzte sich im Finale nach 25 Minuten mit 1:0 gegen den 1. FC Köln, der das Vorrunden-Duell noch deutlich mit 5:0 gewonnen hatte, durch. Rang drei ging KAS Eupen. Kampflos, weil sich die Schalker nach der 1:2-Niederlage im Halbfinale gegen Köln außerstande sahen, ihrem gestressten Personal eine weitere Partie aufzubürden. Dafür hatte Vossen Verständnis: „Die Gesundheit geht vor.“ Als Bonbon durften die bärenstarken Belgier stattdessen gegen die von Pia Steeneck gecoachten Bremer ran und gewannen mit 2:0.

Danach resümierte Vossen zufrieden: „Es gab eigentlich keine Verlierer, alle Mannschaften hatten ihre Erfolgserlebnisse.“

Die DFB Auswahl Neuss: Krijn Schotsman (Ratingen 04/19), Maximilian Both, David Kratzke, Lion Gärtner, Julian Hempe (alle VfB Hilden), Julian Weitz, Jonas Schäfer, Lennox Reipöler (alle DJK Germania Hoisten), Philipp Kapp (VfR Büttgen) Elyas Türk, Erik Beitler SVG (beide SVG Weißenberg), Paul Riest (TSV Bayer Dormagen), Moritz Abraham (TSV Meerbusch)

Der Novesia-Cup 2025 in Zahlen

VORRUNDE

Gruppe A Schalke 04 - KAS Eupen 1:0, Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 1:0, VfL Bochum - Schalke 04 1:1, KAS Eupen - Borussia Mönchengladbach 1:0, Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 0:0, VfL Bochum - KAS Eupen 1:2

Gruppe B 1. FC Köln - DFB Auswahl Neuss 1:0, Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 1:2, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln 0:5, DFB Auswahl Neuss - Werder Bremen 1:0, Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1, Fortuna Düsseldorf - DFB Auswahl Neuss 2:1

ZWISCHENRUNDE

KAS Eupen - Fortuna Düsseldorf 4:5 n. Elfm., Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 4:1, 1. FC Köln - Schalke 04 2:1, DFB Auswahl Neuss - VfL Bochum 0:4

ENDRUNDE

Spiel um Platz 7: DFB Auswahl Neuss - Werder Bremen 3:2

Spiel um Platz 5: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 2:0

Spiel um Platz 3: KAS Eupen - Schalke 04 (tritt nicht an)

Spiel im Platz 1: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln 1:0