Fortuna Düsseldorf: Gastspieler Gaus wird nicht verpflichtet Fortuna Düsseldorf wird Gastspieler Marcel Gaus nicht unter Vertrag nehmen.

Marcel Gaus ist nun bereits seit mehreren Monaten Trainingsgast bei Fortuna Düsseldorf. Erst für längere Zeit bei der U23, in den letzten Wochen vor der Winterpause aber auch bei den Profis. Kann er in der Rückrunde den verletzten Nicolas Gavory ersetzen? Sportdirektor Christian Weber hat eine klare Antwort.

Denn die 233 Zweitliga-Spiele, die Gaus in seiner Karriere ansammeln konnte, sind natürlich ein echtes Pfund. Mit dieser Erfahrung könnte er den jungen Spielern im Düsseldorfer Kader sicher helfen. Hinzu kommt, dass ein Düsseldorfer Linksverteidiger noch eine Zeit lang ausfallen wird: Nicolas Gavory hatte sich Ende Oktober im Abschlusstraining vor dem Spiel beim Karlsruher SC eine schwere Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird aller Voraussicht nach auch den Start in die Rückrunde verpassen. Da würde es sich ja eigentlich anbieten, einen erfahrenen Spieler wie Gaus mit einem Kurzzeitvertrag für die Rückrunde auszustatten.

Seit einem knappen halben Jahr ist Marcel Gaus zurück im Training der Fortuna. Erst eine Zeit lang bei der Düsseldorfer U23. In den vergangenen Wochen nach dem letzten Pflichtspiel der Saison trainierte er dann sogar bei den Profis mit. Trainer Daniel Thioune nahm den Routinier gerne auf. Einerseits, weil er den ausgedünnten Kader in den letzten Wochen vor dem Urlaub noch einmal ergänzen konnte. Andererseits, um sich auch noch einmal einen Überblick über den derzeitigen Leistungsstand des 33-Jährigen zu verschaffen.

„Es war ein Benefit für uns, dass wir für das Training und für die beiden Testspiele einen qualitativ hochwertigen Spieler hatten“, sagt Weber weiter. „Außerdem konnte er sich bei uns auf hohem Niveau fithalten. So hat er sich vielleicht auch nochmal ein wenig ins Schaufenster stellen können, um sich für andere Vereine interessant zu machen. Wir haben das ganz klar mit ihm kommuniziert, und das wird von seiner Seite aus auch genauso gelebt.“

Gaus hofft nun also, dass im Winter doch noch ein Profiklub auf ihn zukommt. Fortuna wird das nicht sein – und dauerhaft in der U23 zu spielen, kann er sich noch nicht vorstellen. Der zweite erfahrene Recke neben Adam Bodzek zu werden, das ist ihm noch zu früh. „Das ist nicht das, was ich mir im Moment vorstelle“, erklärte er noch vor wenigen Monaten. „Ich sehe mich da in zwei Jahren definitiv, aber jetzt ist mir das noch zu früh.“