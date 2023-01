Fortuna Düsseldorf: Futsaler verpassen erneuten Coup Fortuna unterliegt beim Deutschen Meister in Stuttgart erst in der Schlussphase.

Es fehlten nur wenige Sekunden und die überraschende Geschichte hätte sich in der Futsal-Bundesliga wiederholt. Trotz großen Kampfes und einiger Chancen musste sich die Fortuna am Samstagabend beim amtierenden Deutschen Meister und ungeschlagenen Tabellenführer Stuttgarter FC knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Damit verpassten die Mannen von Shahin Rassi die Wiederholung des Hinspiel-Coups, als sie dem Topteam beim 3:3 die bis dahin einzigen Punkte der Saison stahlen.

„Wir haben gezeigt, dass wir mit allen Teams in dieser Liga mithalten können. Wir hätten meiner Meinung nach auch diesmal wieder einen Punkt verdient gehabt“, meinte Shahin Rassi im Anschluss an eine hochspannende Auseinandersetzung. Dass es bis zum Ende tatsächlich Spitz auf Knopf zugehen würde, damit war vor der Partie nicht unbedingt zu rechnen. Schließlich hatten die Flingeraner Sorgen im Gepäck, als sie sich am Freitagabend auf den Weg in Schwabenland nahmen. Michel Schnitzerling trat die Reise nach Stuttgart urlaubsbedingt gar nicht mit an, während der angeschlagene Lukas Sepp immerhin als moralische Unterstützung mitfuhr. Der Einsatz von Christian de Groodt wiederum entschied sich erst ganz kurz vor der Partie nach einem finalen Belastungstest.

Dass der deutsche Nationaltorhüter letztlich grünes Licht für sein Mitwirken gab, sollte sich schnell auszahlen. Denn es waren in der ersten Spielhälfte die Gastgeber, die das Geschehen diktierten und Druck auf das Tor der Fortuna ausübten. „Sie haben uns in der ersten Halbzeit nicht wirklich ins Spiel kommen lassen“, sagte Rassi und erkannte die Überlegenheit des Ligaprimus an.

Die Flingeraner konnten von Glück sagen, zur Pause nur mit 0:1 hinten gelegen zu haben, steigerten sich nach dem Seitenwechsel aber enorm. Defensiv nun besser auf die starken Stuttgarter Individualisten eingestellt, erzeugten die Spieler von Fedor Brack auch offensiv Gefahr. Marko Hudacek und Mouad Ben-Halla vergaben die Ausgleichschance für die Rassi-Fünf, die nach einem Platzverweis für Amer Dzindic zwischenzeitlich auch zwei Minuten lang in Überzahl agierte.