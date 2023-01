Fortuna Düsseldorf: Futsaler reisen angeschlagen zum Tabellenführer Futsal: Fortuna Düsseldorf steht vor einer extrem schwierigen Aufgabe.

Fortunas Futsaler verfügen derzeit noch über ein Alleinstellungsmerkmal. Das Team von Shahin Rassi ist die einzige Mannschaft, die dem Stuttgarter Futsal Club in dieser Bundesliga-Saison schon ein Remis abringen konnte. Neun von zehn Partien konnte der Spitzenreiter aus dem Schwabenland bislang für sich entscheiden. Nur im Hinspiel in Düsseldorf kam Stuttgart nicht über ein 3:3 hinaus.

Wenn beide Teams am Samstagabend (18.30 Uhr) in Stuttgart zum Rückspiel erneut aufeinandertreffen, „dann wird der Gegner dieses Resultat ganz bestimmt noch im Hinterkopf haben“, glaubt Fortunas Trainer Shahin Rassi. Der Niederländer rechnet demnach zum Jahresauftakt mit wild entschlossenen Gastgebern, die bestrebt sind, die Scharte auszuwetzen. Dieser Umstand bereitet Rassi allerdings weniger Bauschmerzen als die personelle Situation. Denn mit Lukas Sepp und Michel Schnitzerling fehlen den Landeshauptstädtern zwei wichtige Stützen des Teams. Während sich Sepp verletzt aus dem Urlaub zurückmeldete, muss Schnitzerling wegen eines lang geplanten Familienurlaubs passen. Zu allem Überfluss droht den Flingernern auch noch der Ausfall von Christian de Groodt. Der deutsche Nationaltorhüter laboriert derzeit an einer Fußverletzung. „Wir hoffen, dass Chris rechtzeitig zum Spiel noch fit wird, aber die Zeit wird knapp“, sagt Rassi.

Klar ist, dass die Chancen auf eine Wiederholung des Coups aus dem Hinspiel unter diesen Bedingungen signifikant schwinden. „In voller Besetzung traue ich uns durchaus zu, auch in Stuttgart zu bestehen. So müssen wir jetzt versuchen, die Ausfälle irgendwie im Kollektiv aufzufangen“, sagt der Coach. Zu Gute kommt der Fortuna immerhin, dass sie bereits am Tag vor dem Spiel anreisen und in Stuttgart übernachten darf. „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass er das möglich gemacht hat. So können wir wenigstens ausgeruht ins Spiel gehen“, sagt Rassi, der bei allem Anlass zur Sorge auch bemüht ist, eine gewisse Leichtigkeit zu bewahren. „Stuttgart hat die beste Mannschaft, das zeigen die Ergebnisse. Wir haben da nichts zu verlieren, sondern können nur gewinnen.“