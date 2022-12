Fortuna Düsseldorf: Fünf Teenager für die Zukunft Bei den Junioren tummeln sich einige Talente, die das Zeug zum Profi haben.

Elione Fernandes Er ist der große Aufsteiger der bisherigen Saison. Bereits im Trainingslager in Bad Leonfelden überzeugte der damals erst 16-Jährige. Als Lohn dafür durfte er weiterhin mit den Profis trainieren. Dort brauchte er nahezu keine Zeit, um sich zu akklimatisieren. Folgerichtig unterschrieb er vor wenigen Wochen seinen ersten Profivertrag, obwohl auch viele Erstligisten an ihm interessiert waren. Dass Thioune ihm vertraut, beweist er auch dadurch, dass er Fernandes immer wieder in Pflichtspielen bringt.

Karim Affo Der 16-Jährige durfte in dieser Saison ebenfalls erste Duftmarken bei den Profis setzen. Thioune ließ ihn mehr als einmal mittrainieren, im Testspiel gegen De Graafschap erzielte er sogar einen Treffer. Der Flügelspieler bringt eine gute Explosivität mit, ist zudem sehr dribbelstark. In der U17 überzeugt er auf ganzer Linie. Gut möglich, dass Affo in der kommenden Saison einen ähnlichen Werdegang wie Fernandes gehen kann.

Milan Czako Der Torhüter unterschrieb wie Fernandes in diesem Jahr einen Profivertrag. Er soll nun behutsam aufgebaut werden. Brauchen die Profis für das Training noch einen dritten Keeper, nimmt immer häufiger der Youngster teil. Zeitdruck gibt es in dieser Personalie keineswegs. Schließlich hat man in Dennis Gorka einen weiteren vielversprechenden Torwart unter Vertrag, der in seiner Entwicklung naturgemäß schon weiter ist.