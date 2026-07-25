Fortuna Düsseldorf dreht Rückstand und zwingt BVB in die Knie

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Fortuna Düsseldorf hat im sechsten Testspiel der Sommervorbereitung ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Drittligist drehte gegen Borussia Dortmund einen anfänglichen Rückstand und feierte vor 23.300 Zuschauern einen insgesamt wohl auch verdienten 2:1-Erfolg.

Nach 20 Minuten schlug der Bundesligist dann zu. Ein langer Ball stellte die Fortuna-Defensive vor Probleme, Mathis Albert umkurvte Torhüter Lasse Rieß und schob zum 1:0 ein. Trotz des Rückschlags blieb Düsseldorf mutig, erarbeitete sich weitere Möglichkeiten und kam unter anderem durch Eric Hottmann per Kopf (39.) sowie Matthias Zimmermann (43.) nach einer sehenswerten Kombination zu Abschlüssen.

Die Gastgeber versteckten sich gegen den Champions-League-Teilnehmer von Beginn an keineswegs. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Dortmunder in einer personellen Zusammensetzung agierten, die so in der Bundesliga mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu sehen sein wird. Fortuna presste früh, suchte immer wieder den Weg nach vorne und kam durch Jomaine Consbruch bereits nach wenigen Minuten zum ersten Warnschuss (6.). Auf der anderen Seite prüfte Serhou Guirassy das Düsseldorfer Tor mit einem gefährlichen Freistoß, der knapp am Pfosten vorbeistrich (10.)

Fortuna belohnt sich nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fortuna den Druck und wurde schnell belohnt. Ein Freistoß von Zimmermann landete über Umwege bei Fabian Schleusener (51.), der aus kurzer Distanz unter die Latte zum verdienten 1:1 traf. Anschließend blieb der Drittligist die aktivere Mannschaft. Jordi Paulina scheiterte nur knapp (63.), ehe Dortmund durch einen Distanzschuss Lasse Rieß zu einer starken Parade zwang (64.).

Alexander Ende wechselte im zweiten Durchgang kräftig durch, doch auch die Einwechselspieler fügten sich nahtlos ein. Besonders Kaden Amaniampong sorgte über die linke Seite für frischen Wind, während Kilian Sauck und Paulina die Dortmunder Defensive mehrfach vor Probleme stellten. Die größte Chance zur Führung vergab Paulina zunächst noch knapp.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 79. Minute. Nach einer starken Balleroberung leiteten die Gastgeber den Angriff über die rechte Seite ein, Lukas Eixler legte für Anas Slimani auf, der cool blieb und zum 2:1 einschob. In der Schlussphase verteidigte Düsseldorf den Vorsprung konzentriert und mussten nur noch einmal in der Nachspielzeit nach einem Dortmunder Kopfball aus kurzer Distnaz zittern, doch Rieß war rechtzeitig unten (90.+4). So stand am Ende ein Prestigeerfolg für den Drittligisten, der ob des Dortmunders Kaders gleichzeitig aber auch nicht zu hoch eingeordnet werden darf.

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 2:1

Fortuna Düsseldorf: Lasse Rieß, Elias Egouli (59. Felix Meiser), Sascha Risch (68. Kaden Amaniampong), Dominique Heintz (59. Tim Oberdorf), Matthias Zimmermann (59. Steven van der Sloot), Jomaine Consbruch (59. Kilian Sauck), Jorrit Hendrix (68. Anas Slimani), Elias Arden (68. Marcel Benger), Yassine Bouchama (68. Miguel Goncalves), Eric Hottmann (46. Jordi Paulina) - Trainer: Alexander Ende

Borussia Dortmund: Alexander Meyer, Almugera Kabar, Filippo Mané, Joane Gadou, Jan-Luca Riedl, Takato Yamamoto, Enzo de Pina Duarte dos Santos, Ayman Azhil, Serhou Guirassy, Mathis Albert, Marwan-Omir Mirza - Trainer: Niko Kovac

Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg)

Tore: 0:1 Mathis Albert (20.), 1:1 Fabian Schleusener (51.), 2:1 Anas Slimani (79.)