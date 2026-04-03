Fortuna Düsseldorf bringt neues Sondertrikot heraus

Fortuna Düsseldorf wird den Fans das neue Sondertrikot präsentieren. – Foto: Michel Berndsen

Stadtwappen, Rheinkilometer, Rathaustür: Der neue Dress des Zweitligisten weist mehrere Besonderheiten auf. Außerdem soll der Verkauf zur Rettung eines historischen Denkmals beitragen. Klubchef Jobst erklärt, was dahintersteckt.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat am Mittwochabend ein neues Sondertrikot herausgebracht. Motto und Name: „Düsseldorf am Rhein“. Die Schützlinge von Trainer Markus Anfang werden das blaue Jersey, auf dessen Brust die Strömungen und Wellen des Flusses nachempfunden sind, im Heimspiel gegen Holstein Kiel am Freitag nach Ostern tragen. „Der Rhein prägt Düsseldorf wie kaum etwas anderes“, schreibt der Klub in seiner Mitteilung. „Als wichtigste Wasserstraße Europas ist er seit Ewigkeiten das ,Tor zur Welt’.“

Besonderheiten des neuen Trikots

Das Trikot weist insgesamt drei Besonderheiten auf. Erstens ziert die Brust neben dem Fortuna-Logo auch das Wappen der Stadt. Zweitens ist in den Bund der Vorderseite ein Abzeichen integriert, das die Zahl 749 enthält – den Rheinkilometer, auf dessen Höhe sich die Stockumer Arena befindet. Und drittens enthält der Dress im Nacken ein Silikon-Logo, das die Düsseldorfer Rathaustür darstellen soll. Kostenpunkt: 89,95 Euro in den Größen S bis 3XL. Der Verkauf für Nicht-Mitglieder startet am Donnerstag um 12 Uhr.