Fortuna Düsseldorf bringt neues Sondertrikot heraus

Stadtwappen, Rheinkilometer, Rathaustür: Der neue Dress des Zweitligisten weist mehrere Besonderheiten auf. Außerdem soll der Verkauf zur Rettung eines historischen Denkmals beitragen. Klubchef Jobst erklärt, was dahintersteckt.
Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat am Mittwochabend ein neues Sondertrikot herausgebracht. Motto und Name: „Düsseldorf am Rhein“. Die Schützlinge von Trainer Markus Anfang werden das blaue Jersey, auf dessen Brust die Strömungen und Wellen des Flusses nachempfunden sind, im Heimspiel gegen Holstein Kiel am Freitag nach Ostern tragen. „Der Rhein prägt Düsseldorf wie kaum etwas anderes“, schreibt der Klub in seiner Mitteilung. „Als wichtigste Wasserstraße Europas ist er seit Ewigkeiten das ,Tor zur Welt’.“
Das Trikot weist insgesamt drei Besonderheiten auf. Erstens ziert die Brust neben dem Fortuna-Logo auch das Wappen der Stadt. Zweitens ist in den Bund der Vorderseite ein Abzeichen integriert, das die Zahl 749 enthält – den Rheinkilometer, auf dessen Höhe sich die Stockumer Arena befindet. Und drittens enthält der Dress im Nacken ein Silikon-Logo, das die Düsseldorfer Rathaustür darstellen soll. Kostenpunkt: 89,95 Euro in den Größen S bis 3XL. Der Verkauf für Nicht-Mitglieder startet am Donnerstag um 12 Uhr.
Mit dem Sondertrikot will der Zweitligist auch die Stadtgeschichte unterstützen: Fans, die sich das Jersey kaufen, leisten einen Beitrag zur Instandsetzung der historischen Pegeluhr am Altstadtufer zwischen Rheinkniebrücke und Oberkasseler Brücke. Einst hat sie sowohl die Uhrzeit als auch den Wasserstand des Rheins angezeigt, aktuell steht sie jedoch still. „Jedes verkaufte Sondertrikot leistet einen konkreten Beitrag zur Restaurierung, um die Pegeluhr wieder zum Laufen zu bringen“, teilt Fortuna mit.
Der Klub setze mit dem Jersey „ein weiteres klares Zeichen für die tiefe Verbundenheit mit unserer Stadt“, sagt Klubchef Alexander Jobst. „Zudem schafft es zugleich einen echten Mehrwert für Düsseldorf: Gemeinsam mit unseren Fans und unseren Partnern tragen wir dazu bei, mit der Pegeluhr ein Stück Stadtgeschichte wieder zum Leben zu erwecken.“
In den vergangenen Jahren hatte Fortuna immer wieder Sondertrikots herausgebracht: zuletzt einen „Japan“-, „Altstadt“-, „Paul-Janes“- und „Jacques-Tilly“-Dress.