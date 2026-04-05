Fortuna Düsseldorf blamiert sich nicht noch einmal Vor acht Jahren war eine A-Junioren-Mannschaft des Profiklubs am Bresserberg gestolpert. Diesmal ist der Nachwuchs des 1. FC Kleve allerdings chancenlos. Auch die ersatzgeschwächten C-Juniorinnen des VfR Warbeyen scheiden aus. von RP / Nils Hendricks · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

Ein Blick auf die Jugend. – Foto: David Zimmer

Nun sind auch die letzten beiden Jugendmannschaften aus dem Kreis Kleve/Geldern aus dem Wettbewerb um den Niederrheinpokal ausgeschieden. Die A-Junioren des 1. FC Kleve hatten im Achtelfinale noch mit einem wahnwitzigen 7:5-Erfolg über den klassenhöheren Niederrheinligisten 1. FC Bocholt für Furore gesorgt. Im Viertelfinale endete die Pokalreise des Grenzlandligisten jedoch.

Gegen die Talente von Fortuna Düsseldorf, die in der DFB-Nachwuchsliga antreten, setzte es eine deutliche 1:7 (0:3)-Niederlage (0:3). Erinnerungen an ein ganz besonderes Ereignis Im Vorfeld der Partie waren Erinnerungen an einen denkwürdigen Pokalcoup wach geworden. Vor genau acht Jahren hatte sich die damalige Klever A-Jugend im Viertelfinale sensationell mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Fortunas Bundesliga-Talentauswahl durchgesetzt und war erstmals ins Halbfinale des Niederrheinpokals ein. „Diese Geschichte war unser Aufhänger in der Kabine“, so der aktuelle FC-Trainer Dominic Trarbach.

Diesmal blieb der Sensationserfolg jedoch aus. Eine halbe Stunde konnte der Klever Nachwuchs sein Tor erfolgreich verteidigen, doch dann schlug die Fortuna vor der Pause noch dreimal zu (30., 31., 45.+13). Nach dem Seitenwechsel folgten vier weitere Gegentreffer (49., 66., 68., 81.). Djesely Tavares, der im Achtelfinale bereits fünffach getroffen hatte, erzielte sehenswert den Klever Ehrentreffer (64.). Dominic Trarbach wusste die deutliche Niederlage entsprechend einzuordnen. „Der Gegner hat uns absolut ernstgenommen und wollte eine Überraschung verhindern. Verdienter kann man ein Spiel nicht gewinnen. Meine Jungs waren anfangs etwas geknickt, aber dann kam auch der berechtigte Stolz durch“, sagte der Klever Trainer.