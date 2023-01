Wie geht es für Dennis Gorka weiter? – Foto: F95

Fortuna Düsseldorf: Bei Gorka macht eine Leihe Sinn Für die Entwicklung des Keepers bietet sich die Dritte Liga oder das Ausland an. In Düsseldorf spielt er zumeist in mit der U23 in der Regionalliga West.

An Florian Kastenmeier scheiden sich bei Fortuna die Geister. Die einen halten ihn für einen der besten Torhüter der Zweiten Bundesliga, der einer Mannschaft vor allem durch seine Fähigkeiten am Ball einen großen Mehrwert bietet. Die anderen sehen in ihm maximal einen durchschnittlichen Zweitliga-Torhüter, der es zu selten schafft, auch mal einen Ball festzuhalten und dem Düsseldorfer Spiel mit seiner aufreizenden Art nicht sonderlich guttut.

Nun ist es wie so oft im Leben – meist macht es die Mischung aus den beiden unterschiedlichen Strömungen. Und für Kastenmeier ist am Ende des Tages besonders ein Fakt der entscheidende: dass Trainer Daniel Thioune auf ihn setzt. Würde er dies nicht tun, hätte der Fußballlehrer in dieser und auch bereits in der vergangenen Spielzeit die Möglichkeit gehabt, einen Wechsel auf der Torhüter-Position herbeizuführen. Raphael Wolf ist qua seiner bereits 34 Jahren sicher nicht mehr die Zukunft im Düsseldorfer Tor. Dennis Gorka scharrt aber bereits seit Längerem mit den Hufen. Nach der Partie gegen Greuther Fürth beispielsweise, als Kastenmeier beim 2:2 in der Düsseldorfer Arena keine allzu gute Figur abgab, wäre ein Wechsel vertretbar gewesen. Thioune entschied sich aber dafür, seiner Nummer eins das Vertrauen auszusprechen. Und er wurde rückblickend auch nicht enttäuscht – der 25-Jährige steigerte sich im Laufe der Hinrunde deutlich. Für Gorka bedeutet das, sich weiterhin gedulden zu müssen. Vielen im Verein ist zwar klar, dass dem 20-Jährigen die Zukunft auf Fortunas Torhüter-Position gehört, doch Trainer Thioune stellt – wie in seiner Amtszeit bislang immer – nicht nach möglichem Entwicklungspotenzial, sondern nach derzeitigem Leistungsvermögen auf. Für Gorka ist das ein Dilemma. Als womöglich bester dritter Torhüter des deutschen Unterhauses kommt er bevorzugt bei der „Zwoten“ in der viertklassigen Regionalliga West zum Einsatz. Ob er sich in Spielen gegen den 1. FC Düren, den SC Wiedenbrück und dem SV Straelen noch großartig weiterentwickeln kann, kann zumindest angezweifelt werden.