Fortuna Düsseldorf: Adamski verlängert bei der U23 Regionalliga West: Derweil fällt das für Mittwoch geplante Testspiel gegen die SF Baumberg aus.

Zu Beginn der Wintervorbereitung waberte am Montag vergangener Woche schon das Gerücht durch den Arena-Sportpark, dass ein Akteur von Fortunas Regionalliga-Fußballern zeitnah seinen Vertrag verlängern würde. Um wen genau es sich handelte, war zunächst unklar. Doch es dauerte nicht lange, bis der Klub das Geheimnis lüftete: Mittelfeldspieler Maximilian Adamski bleibt der „Zwoten“ über den Sommer hinaus erhalten.

„Wir sind mit Maximilians Entwicklung sehr zufrieden. Er hat sowohl als Linksverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld gute Leistungen gezeigt“, wurde der scheidende Nachwuchschef Frank Schaefer in der Vereinsmitteilung zitiert. „Wir haben seinen Vertrag verlängert, weil er auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserer U23 spielen wird und seine individuelle Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist.“

Der gebürtige Bottroper war vor der Saison vom Regionalliga-Absteiger VfB Homberg (36 Einsätze) an den Flinger Broich gewechselt und absolvierte seitdem 13 Spiele im Fortuna-Trikot. Ausgebildet wurde der 20 Jahre alte Linksfuß in den Nachwuchsabteilungen des FC Schalke 04 (2011 bis 2017) und vom VfL Bochum (2017 bis 2021).

Im vergangenen Herbst hatte bereits Offensivallrounder Kevin Brechmann (18 Spiele, drei Tore und eine Vorlage) sein Arbeitspapier frühzeitig verlängert, obwohl gleich mehrere Klubs ihre Fühler nach dem gebürtigen Solinger ausgestreckt hatten.

Baumberg-Test fällt aus