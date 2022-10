Fortuna Düsseldorf: A-Jugend am Scheideweg A-JUnioren-Bundesliga: Gegner ist am Sonntag der SC Paderborn.

Nach mehrwöchiger Pause rollt in der A-Junioren-Bundesliga an diesem Wochenende wieder der Ball. Und für Fortuna Düsseldorfs U19 ist der Re-Start am Sonntag beim SC Paderborn gleich richtungsweisend. Gegen den punktgleichen SC Paderborn geht es wieder gegen einen direkten Konkurrenten um drei Punkte für den Klassenerhalt.

Eine Ausgangssituation, die die Mannschaft von Jens Langeneke kennt. Unmittelbar vor der Herbstpause gab es die Aufeinandertreffen mit den Aufsteigern VfB Hilden und SC Verl. Vermeintliche Pflichtaufgaben, mit denen sich die Fortuna schwer tat. Gegen Hilden gab es nach einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg, gegen Verl mühte sich die Langeneke-Elf nach zweimaligem Rückstand noch zu einem 2:2. Klar ist, dass sich die Fortuna steigern muss, will sie bei aktuell zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge schnell in sichere Gefilde klettern.

Ob die mit Profiverträgen ausgestatteten Daniel Bunk und Elione Neto am Sonntag im Kader stehen, wird auch davon abhängen, ob sie am Samstag bei den Profis in der Zweitligapartie in Kiel zum Einsatz kommen. Als möglicher Ersatz für die Startelf empfiehlt sich Stephan Soghomonian. Der amerikanische Junioren-Nationalspieler traf beim jüngsten 2:1-Testspielsieg über Preußen Münster doppelt.