Fortuna Dresden startet mit Testspiel-Trio

Die Regionalliga-Elf des 1. FFC Fortuna Dresden geht in ihre dritte Saison in der Regionalliga Nordost. Nach einer erfolgreichen Spielzeit stehen nun die Weichen auf Vorbereitung. Drei anspruchsvolle Testspiele sollen der Mannschaft den nötigen Feinschliff geben:

Im Anschluss steht gleich ein echter Pflichtspiel-Härtetest an: In der ersten Runde des Sachsenpokals geht es am 17. August zum Landesligisten SSV Stötteritz. Bei einem Erfolg in Leipzig wartet am 24. August der Radefelder SV in der nächsten Pokalrunde.

Auch das Landesliga-Team von Fortuna II startet mit frischer Motivation in die neue Spielzeit. Das Team konnte in der abgelaufenen Saison die Klasse halten und will nun stabil in der Liga mitspielen. Drei Testspiele bilden die Grundlage für die kommenden Herausforderungen:

27. Juli: Freundschaftsspiel in Thonberg

3. August: Auswärtspartie beim SV Johannstadt

6. August: Generalprobe beim Post SV Dresden

Im Sachsenpokal trifft Fortuna II am 17. August auf Merkur Oelsnitz.

Fortuna mit klarem Fokus auf Entwicklung

Mit einer gezielten Vorbereitung, engagierten Spielerinnen und klaren Zielen wollen beide Teams vom 1.FFC Fortuna Dresden in der kommenden Saison überzeugen. Während die Erste in der Regionalliga weiter Fuß fassen möchte, steht bei der Zweiten vor allem die Entwicklung junger Spielerinnen im Mittelpunkt. Der Verein setzt damit ein deutliches Zeichen für die nachhaltige Förderung des Frauenfußballs in Dresden.