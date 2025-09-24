Fortuna Dingelstedt feiert Kantersieg gegen Germania Groß Quenstedt

Die Zuschauer in Dingelstedt bekamen am Wochenende ein echtes Torfestival zu sehen.
Der SV Fortuna Dingelstedt setzte sich eindrucksvoll mit 9:1 gegen den TSV Germania Groß Quenstedt durch und zeigte dabei von Beginn an, wer Herr im Haus ist.
Gleich in der 2. Minute musste Fortuna-Keeper Eric Weiß hellwach sein. Mit einer starken Parade wehrte er einen Foulelfmeter der Gäste ab und verhinderte so einen frühen Rückschlag. Diese Szene erwies sich als Initialzündung: Nur wenige Minuten später schlug Fortuna vorne zu. Bereits in der Anfangsphase sorgte André Eggert für klare Verhältnisse. Mit Treffern in der 8., 25. und 28. Minute erzielte er einen lupenreinen Hattrick und brachte seine Mannschaft komfortabel mit 3:0 in Führung. Noch vor der Pause war damit der Grundstein für den späteren Kantersieg gelegt.
Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte ein Eigentor von Tom Luca Mehner (50.) auf 4:0. Im weiteren Verlauf spielten sich die Dingelstedter in einen wahren Rausch: Jonas Pohl traf doppelt (58./68.), Elias Trübe (62.), Fabian Kühner (83.) und Richard Kluth (88.) schraubten das Ergebnis bis auf 9:1 in die Höhe. Der zwischenzeitliche Ehrentreffer für die Gäste änderte am deutlichen Endstand nichts mehr. Besonders hervorzuheben ist, dass die gesamte Fortuna-Mannschaft an diesem Tag glänzte. Mit Spielfreude, mannschaftlicher Geschlossenheit und unermüdlichem Einsatz sorgte das Team für einen auch in dieser Höhe verdienten Erfolg.