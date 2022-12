Fortuna Dilkrath verliert dramatisches Spitzenspiel bei TuRa Brüggen Bezirksliga, Gruppe 3: Der Spitzenreiter führt zweimal und verliert dennoch mit 3:4.

Die DJK Fortuna Dilkrath hat im Spitzenspiel bei TuRa Brüggen in der Bezirksliga, Gruppe 3 beim 3:4 nach turbulentem Spielverlauf seine zweite Saisonniederlage kassiert. Damit ist der Zweite Brüggen bis auf drei Zähler an den Klassenprimus herangerückt, der im Spielverlauf zuvor zweimal geführt hatte.

Nach 20 Minuten sorgte René Jansen für den Führungstreffer der Gäste, der allerdings nur fünf Minuten später durch Daniel Kawohl auf Vorarbeit von Max Haese wieder ausgeglichen wurde. Doch die Dilkrather gingen mit einer Führung in die Kabine, weil Albin Tahiri sich im Eins-gegen-Eins durchsetzte und sein erstes Saisontor fabrizierte.

Nach dem Seitenwechselvergingen dann zehn Minuten, ehe Haese sein zweites Tor des Tages auflegte, diesmal zum 2:2 für Oliver Kai Tophoven. Nach gut einer Stunde sorgte Nils Bonsels dann für die erste Führung der Brüggener, Marvin Holthausen vergab in der 69. Minute eine Großchance zum 3:3, als er einen Freistoß an den Querbalken setzte. Dafür verwandelte dann Sandro Meyer einen Foulelfmeter zum 4:2, der zuvor an ihm selbst verursacht worden war. Ein Elfmeter brachte die Dilkrather von Coach Fabian Wiegers dann in der 88. Minute noch einmal zurück ins Spiel, aber mehr als der Anschluss durch Moritz Münten in der 88. Minute wurde daraus am Sonntagnachmittag nicht mehr.