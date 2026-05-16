Fortuna Dilkrath präsentiert neue Spieler

Zwei neue Spieler für Dilkrath. – Foto: Spielerprofil

Die DJK Fortuna Dilkrath kann die Saison nach dem Landesliga-Abstieg in den finalen drei Spielen entspannt austrudeln lassen. Auf Platz zehn liegend kann nach unten nichts mehr passieren, doch auch nach oben geht für die Fortunen nicht mehr viel, außer noch um ein oder zwei Plätze zu klettern.

Genzen kam auch in der Oberliga zum Einsatz

Dementsprechend liegt der Fokus längst auf der neuen Saison. Die Kader-Planungen laufen auf Hochtouren: Mit Tom Genzen hat der Verein den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der 23-Jährige wechselt im Sommer von der zweiten Mannschaft des SC Union Nettetal zum Liga-Konkurrenten Dilkrath und folgt damit seinem bisherigen Teamkollegen Hendrik Schmitz.

Genzen gehörte in der aktuellen Spielzeit zu den festen Größen der Nettetaler Reserve. In 26 Einsätzen gelangen dem Offensivspieler bislang drei Tore und acht Vorlagen. Besonders in Erinnerung blieb dabei sein Treffer im Hinspiel gegen Fortuna Dilkrath. Zudem sammelte der 23-Jährige bereits Erfahrungen in der Oberliga, als er im Mai 2022 sein Debüt für die erste Mannschaft des SC Union Nettetal feierte. Ausgebildet wurde Genzen ebenfalls in Nettetal.

Entsprechend zufrieden zeigt sich Dilkraths sportlicher Leiter Mike Küppenbender über die Verpflichtung: „Tom war für uns ein absoluter Wunschspieler. Mit seinen Qualitäten wird er uns definitiv besser machen. Ich weiß, dass es noch andere Vereine gab, die ebenfalls Interesse an ihm hatten, daher sind wir umso glücklicher, dass er sich für Fortuna Dilkrath entschieden hat.“

Auch Genzen selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Es war keine leichte Entscheidung für mich, den Verein nach über zehn Jahren zu verlassen. Ich habe Union Nettetal sehr viel zu verdanken. Letztendlich habe ich mich jedoch für Dilkrath entschieden, weil die Gespräche mit den Verantwortlichen super waren und das Gesamtpaket für mich gestimmt hat. Außerdem spielen einige Freunde von mir dort, was meine Entscheidung natürlich ebenfalls beeinflusst hat.“ Mit den noch vom Abstieg bedrohten Nettetaler will er jetzt aber noch die Klasse absichern.

Youngster aus Süchteln

Vom ASV Süchteln wechselt außerdem der erst 19-jährige Emil Böhme nach Dilkrath. Und der hat bereits Vereins-DNA der „Ochsen“. Böhme durchlief von den Bambini bis zum Ende der D-Jugend sämtliche Jugendmannschaften bei der Fortuna und kehrt nun zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück. Nach seiner Zeit in Dilkrath sammelte er wertvolle Erfahrungen bei seinen Stationen beim SC Kapellen-Erft sowie beim VfB Homberg, wo er unter anderem in der Niederrheinliga aktiv war. Im Jahr 2023 schloss er sich dem ASV Süchteln an, ehe nun die Rückkehr zur Fortuna feststeht. Dort trifft er unter anderem auf seinen ehemaligen Teamkollegen Luk Zechlin, mit dem er bereits in Homberg zusammengespielt hat. „Emil ist ein Spieler, der genau weiß, was es bedeutet, für Fortuna Dilkrath zu spielen. Er bringt nicht nur Qualität mit, sondern auch die richtige Mentalität und Identifikation mit dem Verein“, sagt Mike Küppenbender.