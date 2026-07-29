Fortuna Dilkrath ist bereit für den nächsten Schritt

Die vergangene Saison bewertet Feldberg deshalb insgesamt positiv – trotz vereinzelter Kritik am achten Tabellenplatz. „Wir wissen selbst, dass wir den einen oder anderen Punkt zu wenig geholt haben. Aber nach dem Abstieg war vieles neu. Die Mannschaft musste sich finden, wir hatten einen neuen Trainer und eine sehr junge Truppe. Dafür haben wir uns stabilisiert und eine sorgenfreie Saison gespielt. Vor allem in der Rückrunde haben wir uns gut entwickelt.“

Entsprechend realistisch formuliert der Trainer die Ziele für die neue Spielzeit. Einen Aufstieg ruft er nicht aus. „Wenn wir es schaffen, wieder irgendwo bei 50 Punkten oder etwas darüber zu landen, haben wir erneut eine gute Saison gespielt. Eine Mannschaft aufzubauen, die den Sprung in die Landesliga schafft, gelingt nicht jedes Jahr. Entscheidend ist, dass wir die Jungs zusammenhalten und weiterentwickeln.“