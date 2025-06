Fortuna Dilkrath hat sich in der Aussichtslosigkeit nie aufgegeben

Das war nicht so gut Wer bis Mitte März lediglich drei Punkte auf dem Konto hat, ist nicht tauglich für die Landesliga – das liegt auf der Hand. Gründe dafür gibt es viele. So steckte der Mannschaft die lange Vorsaison inklusive der Entscheidungsspiele und Relegation noch lange in den Knochen. Zudem konnte man die Abgänge der Aufstiegshelden nicht kompensieren. Die Mannschaft war somit für die Landesliga am Ende zu unerfahren. Es fehlte zudem ein echter Leader auf dem Platz und eine Entlastung in der Offensive. Insgesamt kassierte man die Gegentore zu einfach (110), teils auch wegen individueller Fehler. „Jetzt heißt es: Haken an die Saison und den Blick nach vorne richten. Ich möchte gar nicht von konkreten Zielsetzungen sprechen – das würde uns auch nicht guttun“, sagt Küppenbender, der weiß: Die Bezirksliga wird kommende Saison stark besetzt sein. „Wir wollen mit unserer jungen Mannschaft und dem neuen Trainer einfach das Bestmögliche rausholen und uns gut präsentieren. Darauf freue ich mich sehr“, fügt er an.

In der Bezirksliga angreifen