Fortuna Dilkrath: Einige Hochs, einige Tiefs – und keine Panik

Mit 21 Punkten aus der Hinrunde überwintert die Fortuna Dilkrath auf Rang elf im unteren Tabellenmittelfeld der Bezirksliga. Die erste Saisonhälfte war geprägt von starken Ausschlägen in beide Richtungen – überzeugenden Auftritten, aber auch deutlichen Rückschlägen. Für Trainer Björn Feldberg ist die aktuelle Tabellenposition kein Grund zur Panik, wohl aber ein klarer Hinweis darauf, dass noch Luft nach oben besteht.

Es fehlte die Konstanz. Neben überzeugenden Siegen wie das 4:2 in Viersen oder das deutliche 9:2 in Lürrip gab es immer wieder klare Niederlagen, etwa in Odenkirchen (1:6) und zuletzt beim 2:7 in Brüggen. Auch zu Hause ließ Dilkrath wichtige Punkte liegen, unter anderem gegen Marathon Krefeld (1:4), SV Thomasstadt Kempen (2:3) oder St. Tönis II (0:4).

Die bislang gesammelten 21 Zähler sind für Feldberg „in Summe ein Stück weit zu wenig.“ Die Mannschaft pendelte zu häufig zwischen sehr guten und schwachen Leistungen und schaffte es – mit Ausnahme des Saisonauftakts, bei dem Dilkrath drei der ersten vier Partien gewann – nicht, über mehrere Spieltage hinweg eine stabile Serie aufzubauen.

Das war gut

Trotz aller Probleme sieht Feldberg klare positive Ansätze. Vor allem den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hebt Feldberg hervor: „Das hat uns auch schon viele Punkte beschert.“ Der Teamgeist und die Identifikation mit dem Verein seien laut ihm bemerkenswert gut – ein Faktor, der gerade in schwierigen Phasen immer wieder half, Rückschläge zu verarbeiten.

Auch spielerisch zeigte die Fortuna immer wieder, welches Potenzial im Kader steckt. Verschiedene taktische Ansätze wurden ausprobiert und phasenweise erfolgreich umgesetzt. Die Hinrunde diente damit auch als Findungsphase einer neu formierten Mannschaft: „Wir wissen jetzt alle, was wir können – und was nicht“, sagt Feldberg.

Das muss besser werden

Der größte Knackpunkt waren laut Feldberg individuelle Fehler, die sich durch die gesamte Hinrunde zogen und immer wieder Spiele kippen ließen. Hinzu kam eine außergewöhnlich schwere Verletzungsmisere: Gleich mehrere Leistungsträger wie Albin Tahiri, Maximilian Mainz, Kai Schmidt, Simon Viethen, Andreas Grafen und Ceyhun Doganer fielen langfristig aus. „So eine Verletzungsserie habe ich als Trainer noch nicht erlebt“, sagt Feldberg deutlich.

Die Konsequenz: Der Kader war selten komplett, Alternativen wurden knapp, die Qualität ließ mit zunehmender Belastung nach. Feldberg hofft daher für die Rückrunde: Ruhe auf der Verletztenliste und wieder mehr personelle Optionen. 50 Gegentore nach 17 Spielen sind zudem der viertschlechteste Wert der Liga.

So geht es weiter

Dilkrath holte für die Offensive Tim Jäger zurück, der bereits in der Saison 2023/24 in der Landesliga für den Verein auflief. Zwischenzeitlich weilte Jäger wegen seines Studiums in den USA. Auf der Torhüterposition ist Joel Dassen aus Jüchen neu im Kader. In Summe will Feldberg aber weiter junge Spieler einbinden und den Kader nachhaltig entwickeln.

Durch den frühen Rückrundenstart am 1. Februar gegen den 1. FC Viersen befindet sich die Mannschaft bereits in der Vorbereitung. Sportlich lautet das klare Ziel: Schnell Abstand zu den unteren Tabellenregionen gewinnen und sich im gesicherten Mittelfeld etablieren. Feldberg drückt es wie folgt aus: erst Stabilität, dann Perspektive.