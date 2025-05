Jens Langeneke war nach dem Spiel gegen Wiedenbrück bedient. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Fortuna: Die U23 hat trotz Klassenerhalt nichts zu feiern Die U23 von Fortuna Düsseldorf hat den Klassenerhalt in der Regionalliga West inzwischen sicher, ein Grund für Jubelstürme ist das aber nicht.

Zwei Spieltage vor Schluss kann die „Zwote“ von Fortuna Düsseldorf endlich die monatelangen Abstiegssorgen hinter sich lassen. Dennoch offenbarte das 0:1 gegen Wiedenbrück, woran es in dieser Saison vor allem fehlte. Welche deutlichen Worte Trainer Jens Langeneke an sein Team richtete und warum die Pleite so ärgerlich war.

Sa., 03.05.2025, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 0 1 Abpfiff + Video Auch wenn der Klassenerhalt geschafft war, war nach der leistungsgerechten 0:1-Niederlage gegen den SC Wiedenbrück niemand. Nach zuletzt fünf ungeschlagenen Spielen hatten Fortunas Regionalliga-Fußballer am vergangenen Samstag einen ordentlichen Dämpfer kassiert und dabei so ziemlich alles an Bereitschaft und Selbstbewusstsein missen lassen, was mit solch einer Serie im Rücken eigentlich zu erwarten wäre. Während die Wiedenbrücker nach Abpfiff mit Klassenerhalt-Shirts feierten, war die Stimmung der Hausherren dementsprechend gedrückt.

Deutliche Worte in der Pause In den 90 Minuten zuvor hatte die U23 kaum etwas zusammenbekommen, im letzten Drittel fehlte es schlichtweg an Durchschlagskraft, einem sauberen Aufbauspiel und dem unbedingten Willen, ein Tor zu erzwingen. Auch die individuelle Fehlerquote gestaltete sich zu hoch und hatte unter anderem im ersten Durchgang zum Wiedenbrücker Siegtreffer geführt. Trainer Jens Langeneke war bedient und erzählte, dass er schon in der Pause deutliche Worte an sein Team gerichtet hatte: „In der Halbzeit gab es zehn Einladungen zur Auswechslung, ich konnte dann nur zwei annehmen.“