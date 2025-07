Fortuna: Die U23 arbeitet im Trainingslager vor allem am Teambuilding

Dabei wird es nicht nur um Taktik, Spielformen und konditionelles Training, sondern auch um einige teambildende Aufgaben gehen, schließlich sind so einige neue Gesichter zur Mannschaft hinzugestoßen. In den intensiven Tagen und Einheiten könnten dabei vor allem drei Aspekte wichtig werden.

Die Mannschaft neu formen

Mit Innenverteidiger Jan Boller und Torwart Ben Zich haben zwei wichtige Eckpfeiler der Vorsaison das Team verlassen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch innerhalb des Mannschaftsgefüges hatten sie eine wichtige Führungsrolle eingenommen, die es es nun zu füllen gilt. Doch bereits in der abgelaufenen Spielzeit zeichnete sich ab, dass die „Zwote“ sowohl im Tor als auch in der Defensive über ein gutes Spielerrepertoire verfügt. Diese Akteure wollen sich im Trainingslager für einen Startelfplatz empfehlen.

Interessant wird dabei sein, wie sich die interne Keeper-Hackordnung zwischen Tobias Pawelczyk und Dominic Grehl gestalten wird, und welche Rolle für den der U19 entwachsenen Milan Czako vorgesehen ist. Auch Offensiv gab es einige Wechsel und gerade die Besetzung der Flügel ist zu Beginn der Vorbereitung noch relativ offen.

Integration der jungen Spieler

Insgesamt sieben Akteure aus der eigenen U19 rückten zur neuen Spielzeit zur U23 auf. Ein höheres Spielniveau, ihr erstes Seniorenjahr und ein anderes Mannschaftsgefüge warten auf die jungen Talente. Danny Latza und Zugang Charlison Benschop sind aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Alters für diese Aufgabe prädestiniert. „Ich möchte als Charakter für die Jungs da sein, das ist mir sehr wichtig und ihnen auch das vorleben, was der Trainer uns beibringt“, hatte Benschop nach seinem Wechsel gesagt.

Testspiele optimal nutzen

Zwei Partien bestreitet die „Zwote“ während ihrer Trainingswoche in der Nähe von Frankfurt am Main. Am Mittwoch trifft sie zunächst auf den Oberligisten Rot-Weiß Walldorf (2. Juli, 18.30 Uhr) und drei Tage später schließlich auf den FSV Frankfurt (5. Juli, 14 Uhr), der die vergangene Saison auf dem fünften Platz der Regionalliga Südwest abschloss. Dabei stehen die Ergebnisse der Testspiele erst einmal im Hintergrund.